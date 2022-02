Schreuder tevreden na zege op Eupen: ‘Gevochten als een team’

Club Brugge kon voor het eerst onder coach Schreuder twee opeenvolgende competitiewedstrijden winnen. Na het mistasten van Antwerp komt Brugge zelfs op de tweede plaats terecht, al speelde het zelf helemaal geen indrukwekkende wedstrijd. “We hebben gevochten als een team.”

Net zoals in het hele land was het ook in Eupen erg winderig met alle gevolgen van dien voor het spelbeeld. Club Brugge liep tot 0-2 uit maar kreeg het plots hard te verduren na de aansluitingstreffer van Prevljak. In het slot kon de ingevallen Adamyan met zijn eerste treffer de drie punten veilig stellen.

“We wisten op voorhand dat dit geen makkelijke wedstrijd zou worden door de weersomstandigheden”, opende de coach. “We scoorden vroeg en hadden vervolgens controle over de eerste helft met zelfs nog een paar mogelijkheden. Die tweede goal kwam er in de tweede helft wel maar daarna volgde snel de onnodige aansluitingstreffer. We hadden het even lastig en Mignolet hield ons enkele keren recht. Uiteindelijk winnen we met 1-3 en ben ik vooral blij met de manier waarop. We hebben gevochten als een team en daar hou ik van. Met het publiek erbij kregen we ook een extra duwtje in de rug.”

Voor het eerst sinds lang waren er terug Clubsupporters mee in het uitvak. Die maakten met plezier de verre trip naar de Oostkantons en zorgden de hele wedstrijd voor de nodige vocale steun.

‘Flow aanhouden’

Hans Vanaken opende al snel de score met een rake kopbal na een hoekschop van Skov Olsen. “We wisten op voorhand dat dit een lastige verplaatsing ging worden”, verklaarde de Rode Duivel. “Veel wind en een moeilijk veld, al geldt dat natuurlijk voor beide ploegen. We wisten dat het hier wel eens een lelijke zege ging kunnen worden maar zo’n wedstrijden heb je nu eenmaal ook in een seizoen. Het was fijn om vroeg op voorsprong te komen en uiteraard ben ik tevreden met mijn doelpunt.”

Hans Vanaken viert zijn openingsdoelpunt. © BELGA

Volgende week staat een heuse topper op het programma. Club Brugge ontvangt thuis Antwerp, beide ploegen hebben nood aan een zege om in het spoor van leider Union te blijven. “Volgende week zal opnieuw een compleet andere wedstrijd zijn. We hebben nu twee wedstrijden na elkaar gewonnen en hopelijk kunnen we die flow aanhouden.”