Schreuder na nederlaag tegen Gent: “Ik ben verantwoordelijk voor de resultaten”

Het wordt zo stilaan penibel voor Club Brugge om een derde opeenvolgende landstitel te behalen. Het spelbeeld was alweer ondermaats en AA Gent ging met drie punten lopen op Jan Breydel. Tot overmaat van ramp kregen zowel Balanta als Lang rood in een tumultueus slot.

De fase waar iedereen het na de wedstrijd over had viel in de slotseconden. Balanta kreeg in een paar minuten tijd evenveel gele kaarten en ook Lang vloog van het veld.

“De rode kaart voor Balanta was heel belachelijk”, verwoordde Vanaken de fase. “Dan komen er een aantal spelers naar de scheids. De scheids zegt dat Lang hem geraakt heeft. Nu verwacht ik elke keer een rode kaart als de scheids geraakt is.”

Ook Schreuder was verbolgen over die rode kaart: “Op alle beelden ziet het eruit dat Lang niets doet. De rode kaart voor Balanta was terecht maar die van Noa is belachelijk.”

“Nog niet op elkaar ingespeeld”

Scheidsrechter Lardot floot een zwakke partij maar de nederlaag van Brugge kan niet enkel op de scheids afgeschoven worden.

“Het was onnodig om deze match te verliezen”, ging Vanaken verder. “We hadden het redelijk goed onder controle, het voetbal is goed maar we creëren zelf moeilijk kansen. We hebben een nieuwe trainer met nieuwe principes. Het is niet gemakkelijk om na een aantal weken al perfect op elkaar ingespeeld te zijn.”

“Ik ben verantwoordelijk voor resultaten”

Trainer Schreuder zag een betere prestatie dan afgelopen woensdag. “We begonnen goed aan de wedstrijd. In de tweede helft hebben we heel veel geprobeerd maar het is niet beter geworden. Ik zag wel een ploeg die heel graag wil. De selectie is compleet, nu moet het nog omslaan in resultaten en daar ben ik verantwoordelijk voor.”

“Ik verwacht dat het wekelijks beter zal gaan, daar hebben we ook de spelers voor. We zijn nog aan het sleutelen aan de formatie.”

De kans bestaat dus dat zijn 3-5-2 nog overboord gaat, vooral Dost heeft het moeilijk om zich te profileren in dat systeem. Rest de vraag of de achterstand op Union nog in te halen valt.

Hans Vanaken: “Het is aan ons om te reageren op het veld en elke match proberen te winnen. We zitten nu in de positie dat we achtervolgers zijn, nu moeten we aanknopen met overwinningen en proberen dichterbij te schuiven.”

Volgende week wacht alweer een lastige opdracht thuis tegen Charleroi, zij dromen nog steeds van play-off I.

(JT)