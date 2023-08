Sammy Bossut blikt in tien momenten terug op 17 jaar bij Zulte Waregem

Na 17 jaar scheidden op het eind van vorig seizoen de wegen van Sammy Bossut en Zulte Waregem. Na de degradatie werd het contract van de doelman niet verlengd, waarop het Essevee-icoon naar amateurploeg Harelbeke trok. Speciaal voor ons blikt hij nog eens terug op tien memorabele momenten uit zijn tijd aan de Gaverbeek. Van de bekerwinst in 2017 als het topmoment tot de laatste match voor Zulte Waregem in 2023.

1. Bekerwinst (2017)

De enige prijs in zijn tijd bij Essevee pakte Bossut in 2017. Toen was Essevee na een prangende finale uiteindelijk de betere van KV Oostende. Voor Bossut zelf was er een glansrol weggelegd. “Die bekerwinst is het absolute hoogtepunt. Met een prijs veranker je je immers nog meer in de clubgeschiedenis. Dat pakken ze je nooit meer af. Dat ik zelf een aandeel had in de winst, maakt het in dat opzicht ook alleen maar mooier.” Nochtans liep Bossut in die finale een blessure op die hem maandenlang aan de kant hield. “In de eerste helft begon ik last te krijgen in de lies. Telkens ik moest uittrappen, verkrampte die spier volledig. Ik ben dan ook voor de verlengingen nog naar de bank gelopen en heb mijn broek er afgestoken, zodat de kine nog wat dry-needling kon doen. Ik heb mijn blessure ongetwijfeld verergerd door verder te spelen, maar ik heb die match nooit getwijfeld. Ik wilde die prijs te graag pakken. Zelfs met een gebroken been had ik geprobeerd verder te spelen.”

2. De match van de WK-selectie (2014)

© BRUNO FAHY BELGA

Terwijl Bossut op de slotspeeldag met Zulte Waregem naar Club Brugge moet, speelt Silvio Proto – op dat moment derde doelman bij de Rode Duivels – met Anderlecht tegen Lokeren. Op zich niets bijzonder, tot de Brugse fans de Waregemse doelman dingen beginnen toe te roepen. “Plots riepen ze dat Proto zich had geblesseerd en dat ik mee zou mogen naar het WK”, lacht Bossut. “Toen ik in de rust in de kleedkamer kwam, bevestigde onze derde doelman dat nieuws ook. Toch geloofde ik pas dat ik mee mocht naar Brazilië toen ik na de match een voicemail had van Marc Wilmots met de vraag of ik me op maandag wilde aanmelden bij de nationale ploeg. Ik heb toen wel eerst nog mijn huwelijk voor de wet moeten verplaatsen dat een week later gepland stond, maar dat was gelukkig geen probleem voor mijn vrouw. (lacht) Dat WK was uiteindelijk de bekroning van mijn carrière.”

3. De Europese kwalificatie in Cyprus (2013)

© VIRGINIE LEFOUR BELGA

Na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League, kan Bossut zich met Essevee wel nog plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Al moet het dan wel voorbij het Cypriotische Apoel Nicosia. Na de 1-1 in de heenmatch kan Essevee het in de terugmatch afmaken door een goal van Jens Naessens in de slotminuten. “Ik heb veel mooie verplaatsingen gedaan in mijn carrière, maar Apoel Nicosia stak er wel bovenuit. De spanning was aanwezig, het wedstrijdscenario was met die laatste goal top en na de wedstrijd is er goed gevierd met de spelers, de supporters en het bestuur in het hotel. De ontlading was enorm.”

Het zou uiteindelijk de Europese campagne worden waarin Bossut, die met Essevee in een groep met Maribor, Wigan en Rubin Kazan zat, het meeste minuten zou maken. “Zo’n Europees verhaal is fantastisch. Dat en een prijs pakken, moet je in je carrière gewoonweg eens meegemaakt hebben.”

4. Band met keepertrainer De Vos

© JASPER JACOBS BELGA

“Geen memorabel moment, maar een memorabel persoon.” Ook keepertrainer Gianny De Vos verdient volgens Bossut een eervolle vermelding in zijn lijstje memorabele momenten. De twee werkten veertien jaar samen bij Essevee. “Dat is zeker niet min. Samen hebben we een hele mooie tijd gehad. Er zat altijd veel variatie in zijn oefeningen, hij hield niet vast aan een vast stramien en legde telkens nieuwe accenten en stelde nieuwe doelen. Gianny was ook een vertrouwenspersoon en was altijd eerlijk en to the point met zijn keepers. Keepers beter maken, was zijn grootste doel. Door zijn ervaring in het wereldje die hij in al die jaren opbouwde wist hij ook hoe hij met bepaalde situaties om moest gaan. De andere doelmannen kunnen dat zeker ook beamen. Gianny had een grote impact op mijn carrière”, is Bossut lovend over De Vos, die sinds deze zomer aan de slag is bij Club NXT.

5. De eerste na de schedelfractuur (2021)

© JOHN THYS BELGA

In de voorbereiding van het seizoen 2020-2021 komt het in een oefenpot tussen Zulte Waregem en KAA Gent tot een stevige botsing tussen Bossut en Jordan Botaka, die net iets te fanatiek doorging. Bossut loopt daarbij een schedelfractuur op en staat voor enkele maanden revalidatie. Een half jaar later maakt hij – met helm – zijn wederoptreden in een bekermatch tegen amateurclub Olympique Charleroi. “We verloren die match en werden uitgeschakeld in de beker, maar voor mij persoonlijk was die wedstrijd wel een persoonlijke overwinning. Ik was blij dat ik opnieuw helemaal fit en op niveau was.” Begrijpelijk, want de gevolgen van de botsing konden ook een pak groter geweest zijn. “Ik heb toen veel geluk gehad. Nog steeds is mijn gehoor links wel minder en ik heb nu ook af en toe last van spanningshoofdpijn, maar uiteindelijk kan ik wel nog alles doen en heeft het geen impact op mijn keeperprestaties. Ook het spelen met de helm is ondertussen een gewoonte. Het is alsof je met een muts speelt.”

6. Europees debuut (2007)

© BELGAIMAGE

Een jaar na zijn debuut krijgt Bossut opnieuw een kans om zich te tonen. In de terugwedstrijd van de 1/16e finale van de toenmalige UEFA Cup op het veld van Newcastle dan nog wel. “Ik lag in het hotel op de kamer met Geert De Vlieger en ging ervan uit dat hij zou spelen, tot Francky Dury me daags voor de match vertelde dat ik zou spelen. Nadat we de heenmatch hadden verloren, wilde hij wat jongeren kansen geven”, herinnert Bossut zich. “Ik had vooraf wel wat stress, want ik wilde niet met 6 of 7-0 verliezen.” (lacht) Maar het is uiteindelijk zeer goed meegevallen en ik heb er enorm van genoten.” Een souvenirtje heeft hij aan die match evenwel niet overgehouden. “Ik heb geen truitje gewisseld omdat ik het zelf wilde houden. Ik had toen immers nog niet durven denken dat ik meer dan 400 matchen voor Essevee zou spelen. Achteraf gezien was die avond het begin van iets moois.”

7. De allereerste (2006)

© ERIC LALMAND – MICHEL KRAKOWSKI BELGA

In december 2006 staat Sammy Bossut bij Essevee voor het eerst onder de lat in een officiële wedstrijd. In de Supercup tegen Anderlecht mag hij voor het eerst zijn kunnen tonen. “Die wedstrijd ging nochtans eerst door in juli en toen zat ik nog op de bank”, weet Bossut. “Het regende toen echter zo hard dat ze de match hebben moeten stilleggen. In december werd de match dan uiteindelijk herspeeld en daar mocht ik spelen van Dury omdat de competitie op dat moment belangrijker was voor ons. We verliezen uiteindelijk met 3-1, maar die match zal voor mij altijd speciaal blijven. Zelf zag ik het op dat moment als een beloning voor het harde werk dat ik in mijn eerste zes maanden bij Zulte Waregem geleverd had.”

8. Champions League tegen PSV (2013)

© JOHN THYS BELGA

Na het op een haar missen van de titel in 2013, mag Zulte Waregem zich wel opmaken voor de voorlaatste voorronde van de Champions League. Het ontmoet daarin het Nederlandse PSV. “Mijn enige matchen in de Champions League”, glimlacht Bossut. Een stunt zit er dan evenwel niet in. Essevee verliest zowel de heen-, als de terugmatch. “We zijn toen op het verkeerde moment Zakaria Bakkali tegengekomen, die het ons als 17-jarige twee keer heel erg moeilijk maakte. We hebben toen eigenlijk nooit echt aanspraak gemaakt op de kwalificatie.” Toch houdt Bossut mooie herinneringen over aan de wedstrijd. “Als je Champions League kunt spelen, ook al is het voorronde, is dat fantastisch. Mijn vrienden en familie waren ook allemaal aanwezig in Eindhoven en dat maakt het altijd nog mooier.”

9. De titelmatch tegen Anderlecht (2014)

© VIRGINIE LEFOUR BELGA

Op de slotspeeldag van het seizoen 2012-2013 trekt Bossut met Essevee naar Anderlecht voor een rechtstreeks duel voor de titel. Zulte Waregem moet winnen om de titel te pakken, maar blijft uiteindelijk op een 1-1-gelijkspel steken. Zo komt er geen titel voor de Zuid-West-Vlamingen. “Jammer dat we het toen niet over de streep hebben kunnen trekken. We geloofden echt wel in de titel en kwamen ook op voorsprong via Jens Naessens, maar uiteindelijk glipte het door die afgeweken vrije trap van Biglia uit onze handen. We hadden het geluk die match niet aan onze zijde.” Toch kijkt Bossut met heel veel trots terug op dat seizoen. “Het zal altijd wel een beetje een gemiste kans blijven, maar uiteindelijk overheerst wel de fierheid, want we hebben toen het allerbeste Zulte Waregem naar boven gebracht. Ik hoop voor hen dat ze ooit nog zo’n periodes mogen meemaken.”

10. De laatste (2023)

© LUC CLAESSEN BELGA

Sammy Bossut speelde zijn laatste wedstrijd voor Zulte Waregem vorig seizoen op speeldag 29 tegen AA Gent. Essevee ging met zware 2-6-cijfers de boot in, in de laatste van 473 wedstrijden met Bossut onder de lat. “Jammer dat het zo moest eindigen”, blikt de doelman terug. “Ik had me er wel al op voorbereid dat het wel eens een van mijn laatste matchen voor Essevee had kunnen zijn, want nadat Mbaye Leye in maart ontslagen werd, wist ik dat het voor mij na dat seizoen ook gedaan zou zijn.” En dat is uiteindelijk ook gebleken, het contract van Bossut werd na de degradatie niet verlengd. “De manier waarop alles gelopen is, doet me wel pijn, want ik was graag aan boord gebleven”, aldus Bossut. “Ik heb mezelf ook aangeboden als keepertrainer, maar daar zijn ze niet op ingegaan. Zulte Waregem is de ploeg van mijn hart en dat zal altijd zo blijven. Alleen is het zuur hoe het afscheid uiteindelijk tot stand is gekomen.”