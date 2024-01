RC Lens stuurt Faitout Maouassa al na enkele maanden terug naar Club Brugge, maar blauwzwart leent hem meteen weer uit

RC Lens heeft de huur van Club-verdediger Faitout Maoussa al na enkele maanden stopgezet, zo meldt de Franse eersteklasser donderdagavond op ‘X’. De 25-jarige flankverdediger werd normaal gezien voor een volledig seizoen gehuurd van blauw-zwart en Lens bedong zelfs een aankoopoptie, maar gaat daar dus niet op in.

Maouassa kwam amper vier keer uit in de hoofdmacht van Lens, dat als achtste in de middenmoot meedraait van de Ligue 1. In de groepsfase van de Champions League werd de vicekampioen van vorig seizoen derde, waardoor het in de play-offs van de Europa League terechtkwam. Daarin is Freiburg de tegenstander.

De 25-jarige Maoussa streek twee zomers geleden via Stade Rennes neer op Jan Breydel, maar kon geen potten breken bij blauw-zwart. Hij belandde snel op een zijspoor. Vorig jaar werd hij al uitgeleend aan Montpellier, waar hij vijf keer scoorde en evenveel assists uitdeelde in competitieverband.

Club Brugge leent Faitout Maouassa meteen weer uit, nu aan Granada. Dat meldt blauw-zwart donderdagavond via zijn website.