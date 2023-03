Pijnlijke afstraffing: Essevee met 2-6 ten onder tegen AA Gent

2-6. Met die bloedrode cijfers ging Essevee in eigen huis de boot in tegen AA Gent. Orban was de grote ster met vier(!) goals. Zulte Waregem slikt simpelweg te veel en te gemakkelijk doelpunten. Zo kun je niet strijden voor het behoud.

“Het is thuis dat we het verschil moeten maken.” Voor coach Mbaye Leye was het duidelijk dat het toch stilaan moest gaan gebeuren. Na de 4-2-afgang in OHL voerde hij één wissel door. Sissako zat op de bank, Miroshi kwam in zijn plaats. De tegenstander was niet min met AA Gent. Trainer Hein Vanhaezebrouck kampte met een volle blessureboeg. De Buffalo’s strijden nog voor een plek in de Champions Play-offs, dus er stond wel wat op het spel.

Essevee begon snedig en had meteen kansjes via Gano en Vossen. AA Gent kwam opzetten met Orban. Lang duurde de partij van Ciranni niet, hij moest na tien minuutjes naar de kant met een blessure, Sormo was zijn vervanger.

De Buffalo’s bleven zoeken om in de wedstrijd te komen. De Boeren bleven gevaarlijk. Miroshi verstuurde een prima voorzet, Vossen knikte voorlangs. Na goed storen bij Piatkowski kon Fadera op Nardi af, maar zijn trap was iets te zacht.

Efficiëntie

Iets voor het halfuur kwamen de Gentenaars beter in de wedstrijd. Fila zat er even naast en Orban kon uithalen, maar hij mikte voorlangs. De efficiëntie bij Essevee ontbrak weer maar eens. Piatkowski leverde dan een puike voorzet af. De Sart knikte binnen: 0-1.

Essevee’s Karol Fila en Essevee’s Alessandro Ciranni. © JOHN THYS BELGA

Een paar tellen later stond het al 0-2. Castro-Montes verstuurde een raket, Bossut keek ernaar en mocht het leer uit zijn netten vissen. Gefluit en boegeroep was er voor de thuisploeg terwijl ze naar de kleedkamer stapten. Kon Essevee nog iets rechtzetten na de pauze?

Derijck schenkt hoop

Na de onderbreking zorgde Derijck voor wat hoop. De centrale verdediger knikte de 1-2 voorbij Nardi. Tot Sormo aan het flateren ging. De Noor wilde een balletje afleggen … in de eigen zestien. Orban bedankte en werkte de 1-3 zonder pardon binnen.

Gent’s Matisse Samoise en Essevee’s Timothy Derijck. © JOHN THYS BELGA

Aan de overkant ramde Gano het leer met een volley staalhard tegen de deklat, het zat dan ook niet mee. Leye had genoeg gezien en haalde Sormo weer naar de kant, ook Rommens werd gewisseld. Ndour en Sissako waren hun vervangers.

Orban-show

Essevee bleef het proberen en was ook succesvol. Vossen devieerde een voorzet van Ndour voorbij Nardi: 2-3. En wéér kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Orban mikte een vrije rap over de muur, 2-4 dus. Een kleine tien minuten later vervolledigde Orban zijn hattrick. De honger van de Nigeriaan was nog niet gestild, met zijn vierde van de namiddag maakte hij de cijfers nog wat indrukwekkender: 2-6.

Gent’s Emmanuel Orban. © LUC CLAESSEN BELGA

Zulte Waregem slikt goals bij de vleet, tien stuks in de laatste twee wedstrijden om precies te zijn. Met een schamele 4 op 24 blijft Essevee in het degradatiemoeras hangen. AA Gent volbracht zijn opdracht en nadert weer tot op een puntje van Club Brugge.