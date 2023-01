Parker met Club Brugge voor belangrijk tweeluik: “Elke wedstrijd wordt belangrijk”

Club Brugge en kersvers coach Scott Parker staan voor een belangrijk en pittig tweeluik. Donderdagavond wacht de verplaatsing naar het kunstgras van Sint-Truiden, zondag ontvangt Club Brugge dan thuis het Charleroi van Felice Mazzu. Na een mindere start met slechts 1 op 6 hoopt Parker met een eerste overwinning aan te knopen. “Elke wedstrijd dit seizoen wordt erg belangrijk.”

De nare herinneringen aan Sint-Truiden liggen bij Blauw-Zwart nog vers in het geheugen. De Kanaries wonnen vorige maand in het bekerduel met 1-4 op Jan Breydel en kondigden het begin van het einde aan voor coach Carl Hoefkens. Brugge trekt morgen met het mes op de keel naar Stayen. Gent en sinds dinsdagavond ook Standard volgen op slechts één punt van de landskampioen waardoor er zelfs gevreesd mag worden voor een plaats in de Champions play-offs. Voor coach Parker wordt het een eerste kennismaking met kunstgras. “Het is wellicht de eerste keer in mijn carrière op kunstgras maar het zal geen discussiepunt zijn, de spelers zijn dat gewoon. Op Skov Olsen na beschik ik over een fitte kern. Skov Olsen trainde op woensdag voor het eerst mee maar Sint-Truiden komt nog te vroeg voor hem.”

Mentale aspect

Geen zege in zijn eerste twee matchen, dringend tijd dat Club Brugge nog eens met een driepunter aanknoopt. Zal die eerste overwinning voor een gevoel van opluchting zorgen? “Ik wil elke wedstrijd winnen. We hebben net twee moeilijke partijen achter de rug. Het is een belangrijke wedstrijd maar dat zal de rest van het seizoen telkens zo zijn. Ik wil vooral de ploeg progressie zien maken, dat zag ik al afgelopen weekend. Maar er zijn nog steeds werkpunten.” De coach haalde na de wedstrijd tegen Anderlecht zelf het mentale aspect aan als een werkpunt. “Dat werd deze week besproken met de ploeg. We worden angstig wanneer we op voorsprong komen, we willen te hard aan die voorsprong vasthouden.” De cijfers geven hem geen ongelijk, zowel tegen Genk als Anderlecht leidde een voorsprong niet tot de drie punten. Kunnen inkomende transfers eventueel een nieuwe impuls geven? “We hebben een grote kern maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Het kan zijn dan sommige spelers vertrekken maar ik ben nog volop bezig mijn eigen kern aan het ontdekken. Binnen een paar weken zal dat al heel wat duidelijker zijn voor mij.”