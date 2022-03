Pakkend eerbetoon aan Oostendse rocklegende Arno

Vlak voor de aftrap van KV Oostende tegen Club Brugge werd in de Diaz Arena een pakkend eerbetoon gebracht aan rock- en bluesster Arno. Zijn broer Peter nam een speciaal shirt in ontvangst. In een uitverkocht voetbalstadion applaudisseerden meer dan 8.000 fans – zowel die van Oostende als Club – voor één van de meest iconische nummers van Arno.

‘Oh la la la, c’est magnifique’, zo stond te lezen op de borst van de spelersshirts. Een ode aan Arno en zijn band TC Matic, én een verwijzing naar de bekende goaltune van KVO. Arno zelf was er zaterdag helaas niet bij zijn. Zijn broer Peter Hintjens nam er bij de aftrap een gepersonaliseerd shirt voor de zanger in ontvangst.

“Wat weinig mensen weten: Arno was in zijn jonge jaren geen onverdienstelijke voetballer. Hij speelde zelfs even in de jeugdelftallen van AS Oostende, de voorganger van KVO. Zijn internationale muziekcarrière verhinderde hem om vaak matchen van KV Oostende bij te wonen, maar hij bleef de resultaten wel altijd op de voet volgen”, zegt KVO-persverantwoordelijke Bram Keirsebilck. Tijdens de crowdfunding die twee jaar geleden werd georganiseerd door supporters en ex-spelers, schonk Arno een gesigneerde plaat weg.

Die werd uiteindelijk verkocht voor maar liefst 865 euro. Toen zijn ‘Crystal Ship’-muurschildering aan het stadhuis werd ingehuldigd, had hij ook vol trots een échte retro KVO-sjaal om de hals. “Hoewel Arno al lange tijd in Brussel woont, is Oostende én het voetbal in de stad hem dus altijd nauw aan het hart blijven liggen”, vervolgt Keirsebilck.

De wedstrijdshirts van KVO – Club Brugge worden ook online geveild. De opbrengst gaat integraal naar ‘Kom op tegen Kanker’. Ook volgend seizoen zal de songtitel een plekje krijgen op de voetbalshirts van KV Oostende. (TVA)