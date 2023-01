Oostenrijkse flankspeler Arase moet KVO surplus bieden

KV Oostende heeft een vierde wintertransfer vastgelegd. Kelvin Arase, een 24-jarige Oostenrijker met Nigeriaanse roots, komt de flanken versterken.

Arase is een gewezen Oostenrijks jeugdinternational en komt op voorspraak van trainer Dominik Thalhammer. Die laatste werkte nog voor de nationale voetbalbond en kent de winger goed. Arase, geboren in Nigeria, doorliep in het Alpenland de jeugdreeksen van onder andere Rapid Wien en speelde ook 105 keer voor het eerste elftal. Daarin lukte hij 13 goals en 15 assists, en trad hij ook in Europa League en Conference League.

Arase komt nu op huurbasis over van de Duitse tweedeklasser Karlsruhe. Daar kwam hij niet verder dan negen wedstrijden, waarvan vier als basisspeler, en drie assists. KV Oostende heeft ook een aankoopoptie beet. “Kelvin is een razendsnelle, dribbelvaardige rechterflankspeler. Hij kan een surplus aan creativiteit toevoegen aan onze selectie”, zegt sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. (TVA)