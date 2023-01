Olivier Deman over zijn seizoen bij Cercle Brugge: “Top acht blijft een doelstelling”

Olivier Deman is een vaste waarde bij Cercle. Hij praat over zijn dubbele uitsluiting, zijn nieuwe positie, de top acht en de nationale beloften. “Op alle posities hebben ze daar voldoende goede voetballers. De concurrentie is er groot. Links spelen Maxim De Cuyper van Westerlo en Logan Ndenbe van Kansas City. Diep in de spits is dat Lois Openda van Lens en Yorbe Vertessen van PSV.”

Olivier Deman (22) combineert het voetbal nog steeds met zijn studies, avondschool in vastgoed. Zij het in een modulesysteem, vak per vak. Examens had hij de voorbij weken niet en dus kon de meeste aandacht naar het voetbal. De huidige TVJO David Carpels zag destijds als jeugdtrainer Olivier op termijn binnen de eerste ploeg.

En gelijk kreeg hij. De voetballer uit Knokke is zelfs een vaste waarde en zorgde zaterdag in de Oostendse Diaz Arena voor de assist bij de winning goal. Bij het ingaan van de toegevoegde tijd kreeg Deman op links een zee van ruimte. Hij bediende in de tweede lijn Hotic die met een harde knal de wedstrijd besliste. “We oefenen de jongste weken in het bijzonder op zones”, vertelt Deman. “Ik zag iedereen naar de eerste zone lopen. Ik weet dat Dino in dergelijke situaties vaak rond het penaltypunt opduikt. Ik probeerde de bal achteruit te leggen en Dino werkte het perfect af.” De eerste driepunter in het nieuwe jaar voor groen-zwart. “Klopt, Westerlo en Charleroi waren niet goed. Ervoor op Mechelen en op Gent zat er zeker meer in. Het waren toen andere factoren die een rol speelden bij het resultaat of waar de wedstrijden beïnvloed werden.”

Je bedoelt je rode kaart, twee matchen op rij zelfs?

“Dat was ongezien. Ook al omdat ik nog nooit een rode kaart kreeg. Misschien bij de jeugd, de U12, eens dubbel geel. Voor het overige kan ik het mij niet herinneren. Als deze zogenaamde fouten een uitsluiting opleveren, dan is het erg gesteld. Ik hoop dat er toch eens een zelfreflectie komt in wat ze misschien beter kunnen doen. Het was jammer, want ik speelde twee goede wedstrijden. Vooral op Gent was het sneu, zeker als ik van Matisse Somoise achteraf vernam dat hij bij die situatie kramp had. Je mag er eigenlijk niet lang stil bij staan. Anders durf je geen duel meer aan te gaan. Ik ben een faire voetballer, die nooit een gemene overtreding begaat.”

En je kan tevreden zijn over je seizoen tot nu toe.

“Het kan natuurlijk altijd beter. Ik maakte een switch van positie, wat voor mij wel positief is. Ik kon mij als die linkerwingback vrij vlot aanpassen, met als gevolg toch enkele goede wedstrijden. Het moet nog beter, maar ik heb toch al de nodige stappen gezet. De staf is naar mij toe met dit voorstel gekomen. In het hedendaagse voetbal veranderen de formaties zo snel. Of ik nu iets hoger of iets lager sta zou eigenlijk niet zo’n verschil mogen uitmaken.”

Hoe is die nieuwe positie bij je binnengekomen?

“Het eerste moment was het toch even schrikken. Ik was gewend om hoger te spelen. Nu komen er toch andere taken bij kijken. Ik wist niet wat het zou geven. Uiteindelijk werkte ik hard op training om er zo vlug mogelijk mee weg te zijn. En dat is aardig gelukt.”

Een beetje een weerspiegling met Thibo Somers en nu ook Hugo Siquet langs de rechterzijde?

“Thibo stond een, twee weken eerder op die positie. Door omstandigheden kreeg ik ook die rol langs mijn flank toebedeeld. Het is zoals de trainer het wenst, met offensieve jongens op de vleugels die het ook kunnen belopen. In die zin loopt het wat gelijkaardig. Maar er is toch een verschil. Twee identiek dezelfde spelers of qua type zijn er niet. Ik ben altijd een offensieve voetballer geweest. Het is nu vooral om mij defensief bij te schaven. Plus, er zijn niet zoveel ploegen die op dezelfde manier voetballen als wij.”

Naar intensiteit en high speed runs kan je alvast goede cijfers voorleggen?

“Onlangs behoorde ik in die zin tot de betere op de Europese velden. Dat is wel mooi, maar voetbal draait niet enkel daarrond. Er zijn ook andere factoren die belangrijk zijn. Op mijn positie is dat uiteraard goed. Een meerwaarde. Dat was misschien de reden waarom ik nu zo’n rol gekregen heb. We worden er echt wel goed bij geholpen. Beelden worden geanalyseerd om te zien waar het beter kan. Ik ben leergierig en probeer dat ook op te pikken.”

Vanaf 21 juni is er de groepsfase van het EK voor beloften in Georgië. Je hoopt net als Hugo Siquet als je nieuwe ploeggenoot om erbij te zijn?

“In september hadden we twee matchen, tegen Frankrijk en Nederland en waar ik ook scoorde. Het volgende kamp is in maart. Het EK komt dan dichtbij. Die stage zal veelzeggend zijn of je er al of niet bij bent. Ik ben benieuwd. De laatste keer had ik echt een goede stageweek. Het zal nu wat afhangen van mijn nieuwe positie. Hoe zij dat zien. Maar het is toch mijn betrachting om naar het EK te kunnen. Het is ook in een ander systeem, een andere speelstijl.”

Tot slot, Cercle eind dit seizoen in de top acht?

“Het blijft een doelstelling. Iedereen wil het wel. Het wordt ons niet in de schoot geworpen. We blijven geconcentreerd en hard werken op training. Iedereen doet er keihard zijn best. Alsook in de matchen. We gaan dan consistent moeten voetballen en geen zeven matchen op rij verliezen om er dan negen op rij te winnen. We zijn een jonge groep, met honger en voldoende kwaliteit. Het is nu aan ons om dat te tonen, het om te zetten in de nodige regelmaat. We proberen er zo dicht mogelijk bij te blijven om op het einde van het seizoen onze voet ernaast te zetten.” (ACR)