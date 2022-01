Noa Lang scoort Doelpunt van het Jaar

De treffer van Club Brugge-aanvaller Noa Lang tegen Waasland-Beveren na een lange solo is woensdag op het 68ste gala van de Gouden Schoen verkozen tot Doelpunt van het Jaar.

Lang haalde het in de verkiezing van Beerschot-verdediger Jan Van den Bergh en Genk-winger Junya Ito. Het was het derde jaar op rij dat het Doelpunt van het Jaar gescoord werd door een speler van Club Brugge. Vorig jaar scoorde Hans Vanaken het Doelpunt van het Jaar, twaalf maanden eerder was dat ploegmakker Clinton Mata.