Nigeriaanse verdediger Vince Osuji tekent tot 2029 bij Club Brugge

Landskampioen Club Brugge heeft met Vince Osuji zijn eerste versterking van de wintermercato beet. De Nigeriaanse centrale verdediger komt over van het Zweedse Kalmar FF en zette in het Jan Breydelstadion zijn krabbel onder een contract tot 2029. Dat bevestigde blauw-zwart donderdagavond via zijn website.

De nog maar achttienjarige Osuji debuteerde pas in juli 2024 bij Kalmar en kwam uiteindelijk zestien keer in actie voor de Zweedse club, waarin hij één keer scoorde. Volgens mediaberichten betaalt Club ruim drie miljoen euro voor de Nigeriaanse verdediger, een bedrag dat via bonussen nog kan oplopen tot vier miljoen.

Club Brugge hield dinsdag op de zevende en voorlaatste speeldag in de competitiefase van de Champions League Juventus in bedwang (0-0), maar is met elf punten nog niet helemaal zeker van deelname aan de tussenronde (top 24). Volgende week woensdag moet blauw-zwart de kwalificatie veiligstellen bij Manchester City. In de nationale competitie volgt de landskampioen als tweede op één punt van leider Racing Genk.