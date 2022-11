Nieuwe KVO-coach Thalhammer debuteert met zege

Het heeft liters bloed, zweet en tranen gekost, maar KV Oostende hield met nieuwe coach Dominik Thalhammer de punten thuis tegen Kortrijk: 3-1. KVK moest na ruim een half uur met tien man verder, maar wist het Oostende nog verdomd lastig te maken.

KV Oostende had na het ontslag van coach Yves Vanderhaeghe een woelige week achter de rug. Dominik Thalhammer nam over en moest meteen punten pakken in deze degradatiekraker. De Oostenrijkse oefenmeester had geen verrassingen in petto wat betreft de basiself.

Kenny Rocha Santos startte in de basis, Manuel Osifo begon op de bank. Ook de 3-4-3-opstelling was gelijkaardig aan die onder Yves Vanderhaeghe. Bij KV Kortrijk, met ex-KVO-trainer Adnan Custovic aan het roer, maakte Massimo Bruno zijn basisdebuut.

Rivaliteit

De West-Vlaamse derby tussen KVO en KVK wordt gekleurd door flink wat lokale geschiedenis en rivaliteit, op en naast het veld. Ook deze partij begon best aangenaam. Rocha nam een afvallende bal meteen op de slof en zag het leer niet ver naast de kruising zoeven. Oostende nam het initiatief en zette de Kortrijkzanen flink onder druk.

Na acht minuten was het bingo voor de Kustboys. Hornby, ex-Kortrijk, krulde een vrije trap netjes rond de muur en deed het thuispubliek een eerste keer kirren van plezier. KVO was de betere ploeg, Hornby zag nog een gelijkaardige vrije trap in de handen van Ilic vallen. Maar uit het niks sloeg Kortrijk toe: mooi driehoekje tussen Selemani, Keita en Bruno als eindstation, de middenvelder krulde zijn eerste van het seizoen binnen.

KVO kon die druk van de openingsfase niet meer opbrengen, Kortrijk herademde ietwat. Radovanovic zag nog een kopbal op het dak van het doel vallen. Even later ging een oerknal van Messaoudi via een wondermooie save van Phillips en de lat buiten. Kortrijk zag het momentum evenwel gestuit na een tweede gele kaart voor Keita.

Valse noot

De tweede helft begon met een valse noot toen KVO-supporters enkele kleine projectielen op het veld gooiden – zoiets zijn we van de doorgaands rustige C-tribune niet gewoon. Oostende startte beter aan de tweede helft en een heet standje voor de kooi van Ilic leverde bijna een nieuwe voorsprong op. De 2-1 kwam voor het uur toch op het bord: mooie actie van Sakamoto op links, de kopbal van Hornby hobbelde tegen de lat en botste tegen de knie van McGeehan in doel – lucky goal, wel verdiend.

Kortrijk plotseling overklast en bij KV Oostende kwamen ze van alle kanten. D’Haese bediende McGeehan, maar de Engelsman twijfelde veel te lang – onbegrijpelijk eigenlijk – en zag de aanval gefnuikt. Kort na het uur kreeg Hornby tijd en ruimte voor een tweede goal, maar z’n schot ging naast. KVO had de score al lang moeten uitdiepen.

Vermeende duwfout

Kortrijk knokte voor wat het waard was met tien man en KVO dreigde het deksel op de neus te krijgen. De bal ging aanvankelijk op de stip na een vermeende duwfout van Katelaris op Avenatti, maar de VAR keerde die beslissing om. Kort nadien kon Ambrose de match aan de overzijde beslissen, maar Ilic pakte uit met een mirakelredding. Weer aan de overkant kopte Avenatti nét over, Phillips pareerde oog in oog met Watanabe. Uiteindelijk maakte McGeehan het af in blessuretijd.

Verdiende zege dus voor Oostende. KVO trekt volgende week naar Westerloi, Kortrijk geeft Gent partij.