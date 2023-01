Nieuwe Kroatische spits Ivan Durdov moet voor goals zorgen bij KVO

KV Oostende heeft broodnodige offensieve versterking gehaald: Ivan Durdov. De 22-jarige Kroaat komt over van NK Domzale, een Sloveense eersteklasser.

KVO vindt moeilijk de weg naar doel en kampt met enkele geblesseerden. Enter Ivan Durdov. De twintiger genoot een opleiding in z’n geboortestad Split, eerst bij Adriatic en daarna bij RNK. Durdov maakte zijn profdebuut in 2018-2019 in de Kroatische tweede klasse bij achtereenvolgens het tweede elftal van Osijek, en daarna Solin, Rudes en Orijent Rijeka. Begin dit seizoen viste de Sloveense eersteklasser NK Domzale, tweevoudig kampioen en evenveel keer bekerwinnaar, hem op voor z’n debuut op het hoogste niveau. Durdov ontgoochelde niet en wist in achttien wedstrijden – op een zeldzame keer na telkens als basispion – zeven keer te scoren en drie assists te geven.

Jeugdinternational

Ivan Durdov speelde twee jaar terug ook één keer voor de nationale U20 van Kroatië, in een oefenmatch tegen Turkije die met 4-1 werd gewonnen. Leuk detail: ook ex-KVO-speler Ante Palaversa stond toen ook op het veld. Durdov heeft een klassieke centrumspits te zijn en vindt met Matej Rodin, recent overgekomen van het Poolse Cracovia, een landgenoot terug aan de Noordzee. “Ivan is een grote (1,94 meter, red.), fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken. Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker”, zegt sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye. De Kroaat ondertekende een contract tot en met 2026 met optie.