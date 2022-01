Nieuwe coach Club Brugge leerde van de besten: Wie is Alfred Schreuder?

Alfred Schreuder (49), de opvolger van Philippe Clement bij Club Brugge, was een middenvelder en voetbalde onder meer voor RKC Waalwijk, NAC Breda en Feyenoord. In zijn trainerscarrière won de Nederlander tot nu toe alleen als assistent-coach prijzen.

Schreuder begon zijn trainerscarrière begin 2009 als assistent van Theo Bos bij Vitesse. Na het seizoen vertrok hij naar FC Twente. Daar werd hij assistent van achtereenvolgend: Steve McClaren, met wie hij landskampioen werd; Michel Preud’homme, met wie hij de beker won; Co Adriaanse en weer Steve McLaren.

Eind februari 2013 werd Schreuder voor het eerst hoofdtrainer: bij FC Twente werd hij na het vertrek van Steve McLaren aangesteld als interim-hoofdtrainer. Omdat hij niet over het juiste diploma beschikte, kreeg hij Michel Jansen naast zich. Nadat hij zijn diploma van hoofdtrainer had behaald werd hij op 1 juli 2014 officieel benoemd als hoofdtrainer. Onder zijn leiding eindigde FC Twente in het seizoen 2014/2015 als tiende in de Eredivisie. In augustus werd Schröder ontslagen wegens tegenvallende resultaten.

Twee maanden later trok Schreuder voor het eerst naar het buitenland: bij Hoffenheim werd hij assistent van zijn landgenoot Huub Stevens en daarna ook van Julian Nagelsmann.

Begin 2018 keerde Schreuder terug naar Nederland om er bij Ajax assistent te worden van Erik ten Hag en daar de dubbel te pakken en de halve finale van de Champions League te bereiken.

Hoofdcoach

Het seizoen daarop ging Schreuder nog eens zijn kans als hoofdcoach. Bij Hoffenheim volgde hij Julian Nagelsmann op. Opnieuw werd het een hoofdtrainerschap van korte duur: in juni stapte hij op wegens een verschil in visie.

Kort daarna werd hij assistent van Roland Koeman bij FC Barcelona, waar hij mee de Spaanse beker hielp winnen. Eind oktober 2021 werden zij ontslagen.

Twee vaststellingen:

-Schreuder leerde van de besten: in de leer kunnen gaan bij Nagelsmann, Ten Hag, Koeman et cetera is weinigen gegeven.

-Prijzen won hij alleen als assistent-trainer. Hij was slechts twee keer hoofdtrainer en dat werd geen succes. Bij Twente werd hij na een jaar ontslagen en bij Hoffenheim stapte hij op het einde van het seizoen zelf op.

Dat Schreuder een tophoofdcoach is, moet dus nog worden bewezen.

Bij Club Brugge?

Alfred Schreuder is afkomstig van Barneveld (Gelderland), is getrouwd en vader van drie dochters en een zoon. Zijn dochter Anouk overleed in 2006 op zesjarige leeftijd aan de gevolgen van een hersentumor.

(CVA)