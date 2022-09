Nicolas Rommens (Zulte Waregem) houdt de moed erin: “We moeten ballen tonen”

Zulte Waregem ging de interlandbreak in op de laatste plaats. Essevee houdt een zure nasmaak over aan het seizoensbegin. “We hadden een zwaar programma, maar mogen niet blind zijn voor onze fouten. We moeten hier samen uit geraken”, is Nicolas Rommens duidelijk.

Er zijn leukere interviews om te geven, als je zo op de laatste plek verzeild bent geraakt. Nicolas Rommens speelt geen verstoppertje en antwoordt onderbouwd op onze vragen. Dat het niet goed was tegen STVV, weet iedereen wel. “Als je 0-3 verliest in eigen huis, dat is nooit leuk”, zegt de middenvelder. “Zo vroeg op achterstand komen, is niet goed voor het vertrouwen.”

Hoe reageert een geboren winnaar als coach Mbaye Leye dan? “Hij wist ook wel dat het niet goed was. Leye vroeg om de fans te gaan bedanken, ze staan er tenslotte elke week. Mbaye blijft positief, hij beaamt dat we een moeilijk programma hadden. Nu is het zaak om die foutjes eruit te halen.”

Van paniek is dus nog geen sprake, van ruzie ook niet. “De groep hangt nog altijd aaneen, er zijn geen groepjes. De schuld wordt niet doorgeschoven naar enkelingen. Het belangrijkste is dat we samen blijven. Als je laatste staat, zal er sowieso commentaar komen van buitenaf. Gewoon door hard te werken, kunnen we samen de rug rechten. En dan moet er een positief resultaat komen in Westerlo.”

Stilstaande fases

Rommens heeft het over foutjes achterwege laten en eruit leren. Pijnpuntje: stilstaande fases waarop Essevee wel heel gemakkelijk goals slikt.

“In de laatste weken hebben we vier penalty’s tegen gekregen. Op Gent vallen er twee doelpunten op stilstaande fase. Het is een onderdeel in het voetbal dat de laatste jaren alleen maar belangrijker is geworden. We moeten daar alerter, meer geconcentreerd zijn.”

Essevee wist al zeven keer te scoren, alleen KVK (6 stuks) en Cercle Brugge (5 stuks) doen slechter. Is dat te wijten aan het vertrek van Jean-Luc Dompé?

“Nee”, zegt Rommens. “Ik zou niet specifiek naar de aanvallers wijzen. Het is een collectief probleempje. Tot pakweg twintig meter van het vijandelijke doel gaat het prima, maar die laatste beslissende pass komt er moeilijk uit. Er moet ook voldoende volk in de zestien aanwezig zijn. We moeten rustiger aan de bal zijn. Om het ruw te zeggen: we moeten ballen tonen en het leer blijven opeisen. We moeten durven zoals we dat tegen Antwerp en Club Brugge deden. De kopjes moeten leeggemaakt worden en met stress voetballen is uit den boze.”

“Een overwinning zou ons een boost kunnen geven. De trainer van Standard hamerde er ook voortdurend op dat ze het als groep moesten doen. Dat zie je de laatste weken. Als we winnen op Westerlo, kunnen we zomaar vertrokken zijn.” (JC)