Nicky Hayen van Club Brugge genomineerd voor prijs beste Belgische coach

Nicky Hayen (Club Brugge), Vincent Kompany (Bayern München) en Timmy Simons (KVC Westerlo) zijn de drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals van 2024, de prijs voor de beste Belgische coach van het jaar (in binnen- of buitenland). Dat maakte de organisatie donderdag bekend.

Voor de drie trainers is het hun allereerste nominatie voor de Trofee Raymond Goethals. De 44-jarige Hayen werd in België landskampioen met Club Brugge en is met blauw-zwart vooral in de Champions League bezig aan een sterk seizoensbegin.

De 38-jarige Kompany werd afgelopen zomer onverwacht hoofdcoach van de Duitse grootmacht Bayern München, maar staat met de Rekordmeister momenteel wel ongeslagen aan de leiding in de Bundesliga. De 47-jarige Simons promoveerde vorig seizoen met Dender naar de Jupiler Pro League en maakte nadien de overstap naar Westerlo.

Voor de Prijs Dominique D’Onofrio, voorbehouden aan debutanten in de Jupiler Pro League sinds de start van het seizoen 2023/24 die op 31 december 2024 niet ouder zijn dan 20 jaar, zijn Marwan Al-Sahafi (Beerschot), Konstantinos Karetsas (Racing Genk) en Joaquin Seys (Club Brugge) de kanshebbers.

De uitreiking van de Trofee Raymond Goethals en de Prijs Dominique D’Onofrio zal plaatsvinden op maandagmiddag 16 december.