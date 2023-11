Net voor operatie redding trok mental coach Didier De Backer naar KVK-coach Glen De Boeck, of hoe adelaars en eenden KVK kunnen redden

Het moet stilaan gaan gebeuren voor KV Kortrijk, nog steeds laatste in 1A. Met respectievelijk KV Mechelen, Eupen en Westerlo spelen de Kerels de komende weken tegen drie rechtstreekse concurrenten in de degradatiestrijd. Het geloof van en in coach Glen De Boeck is groot, maar toch kan er volgens mental coach Didier De Backer nog 90 % winst behaald worden. Hij legde zijn bevindingen voor aan de coach. “Ik ben er 300 % zeker van dat KVK niét in de laatste vier kan eindigen.” Kijk, daarvoor wilden wij wel eens aanschuiven.

Didier De Backer (57), ex-volleyballer bij het toenmalige Ibis Kortrijk, was in 1998 nog een van de drie vereffenaars van KV Kortrijk. Hij legde zich later vooral in Nederland toe op de mentale coaching van sporters, sportclubs en bedrijven. Maar de naar Oostende uitgeweken Kortrijkzaan bleef altijd supporter van KV Kortrijk. Nu de club in acuut degradatiegevaar verkeert, bood hij op de vooravond van de cruciale weken voor KVK zijn visie aan bij coach Glen De Boeck – met zijn schema Successfulness onder de arm. De Boeck is een coach die altijd al openstond voor nieuwe inzichten, hij ontving De Backer dan ook met interesse.

Diens schema (zie afbeelding hiernaast) bestaat uit zes componenten, waarvan de drie bovenste tot de corebusiness horen van elke voetbalcoach. De winst die De Backer aanreikt, zit in de onderste componenten. Wat De Boeck meteen beaamt: “Ik zeg al langer dat peoplemanagement 90 % van onze job is.” Volgens het schema haal je dus het snelst winst uit de drie onderste componenten. “Laaghangend fruit”, noemt De Backer dat. Wij schoven aan voor een verslag over de theorie en praktijk.

Lifestyle: 20 % winst mogelijk

De Backer: “Hoe jouw spelers leven, ook buiten het voetbal, is ontzettend belangrijk.”

De Boeck: “Ik heb geen problemen met een speler die al eens op stap gaat. Dat deden wij vroeger ook. Als het maar niet ten koste gaat van de prestaties. Bart Goor at bij Anderlecht daags voor elke match nog een dik pak frieten. Je kan tegenwoordig alles meten, we wegen de spelers niet voor niets drie keer per week. Daarom zie ik hier niet meteen quick wins. Lifestyle gaat voor mij over het voorbeeld geven. Daarom moet mijn staf elke dag als eerste aanwezig zijn. Net daarom heb ik op de parking naamplaatjes laten hangen, spelers zien dan ook meteen dat de staf al aanwezig is. Toen ik hier aankwam ging iedereen lunchen tussen 12 en 14 uur. Neen! We eten samen en zonder telefoons. Dat zorgt voor een nieuwe groepsdynamiek.”

Het successfullnessschema van Didier De Backer.

Emoties: 30 % winst mogelijk

De Boeck: “Daar heb je het minst grip op. Een speler die problemen heeft met zijn vrouw zal niet optimaal presteren.”

De Backer: “Dan hebben we het over emotie-management. Als de emotie hoog is, is het verstand laag.”

De Boeck: (tekentop het bord een veldoefening met punten waarbij de emoties na een tijdje altijd oplaaien, red.) “Met deze oefening ga ik daar bewust naar op zoek. Door die discussies loopt die oefening dan ook mank. En dan kan ik zeggen: Verlies je niet in emoties. Ga ook niet in discussie met de ref en focus je op de volgende bal die altijd weer komt.”

De Backer: “Ook buiten het voetbal kan je spelers wapenen tegen zo’n emoties. De oorzaken van emoties liggen vooral in het onderbewustzijn.”

De Boeck: “Ik had ook analist kunnen blijven, maar ik wil en kan een ploeg en spelers individueel beter maken.”

“Zonder respect voor je medespelers, zal je ook op het veld de gaten niet dichtlopen voor hen”

De Backer: “Ik heb jullie laatste wedstrijden grondig geanalyseerd, uit de non-verbale communicatie is altijd veel te leren.”

De Boeck: “Avenatti?”

De Backer: “Juist! Een of andere actie die mislukt: acht, dat kan gebeuren, ik heb mijn best gedaan…”

De Boeck: “Ik probeer emoties goed te kanaliseren. Na de begrafenis van onze kok Stefaan heb ik in de kleedkamer nog een speech gegeven over het leven. Met de boodschap: maak elke dag plezier.”

Synchroniciteit: 40 % winst mogelijk

De Backer: “Daar worstelt ook Club Brugge mee. Door de mogelijke overname heeft niet iedereen nog hetzelfde doel. Hoe is het mogelijk dat spelers als Yaremchuk en Boyata niéts meer deden of doen?”

De Boeck: “Club heeft de beste spelersgroep van 1A, maar ik zeg altijd: als het boven regent, druppelt het onderin. Mannaert en Verhaeghe kunnen niet meer door dezelfde deur, en de spelers weten dat. Ik had er hier laatst nog een gesprek over met ceo Ken Choo. Hier is er ook nog werk aan.”

De Backer: “Alles is energie en energieën trekken elkaar aan.”

De Boeck: “Spelers denken veel. Ik geef je een voorbeeld. (er volgt een uitleg over hoe hij een speler aanpakte die zogezegd ziek was en een training oversloeg, red.) Dat is daarna uitgepraat, maar ik had zo wel een voorbeeld gesteld voor iedereen. Don’t fuck with me. Alles draait rond communicatie. Ik zit met een heel jonge groep waarin de meest ervaren spelers mentaal niet de sterksten zijn. (hij noemt geen namen, maar geeft het voorbeeld van een speler die intrinsiek een leider zou moeten zijn, maar dat niet is omdat hij bij de jeugd teveel gepamperd werd, red.) Was ik zijn vader, hij speelde nu bij een buitenlandse topploeg. Ik werk daar nu intens op, Kortrijk kan daar nog veel geld aan verdienen. En laatst was er eentje die zijn auto op de gehandicaptenplaats op onze parking had geparkeerd… Komaan, zeg! Ik heb die ook voor de hele groep aangepakt.”

De Backer: (knikt) “Het gaat om respect. Als hij hier geen respect heeft, zal hij dat ook niet hebben voor zijn ploegmaats. Dan loopt hij in de matchen ook de gaten niet dicht.”

De Boeck: “Maar die gesprekken, zowel individueel als in groep, vragen enorm veel energie.”

“Je zou in je elftal elf adelaars, elf leiders moeten hebben. Ik zie er voorlopig maar drie: deze Vandenberghe, Sissako en Davies”, aldus De Backer © KURT DESPLENTER BELGA

De Backer: “Als ik er 300% in geloof, is dat omdat je uitgaat van jullie eigen kwaliteit. Je zou in je elftal elf adelaars, elf leiders moeten hebben. Ik zie er voorlopig maar drie: Vandenberghe, Sissako en Davies. Op basis van jullie laatste matchen zijn dat de enigen die bij een tegengoal rechtstaan. De anderen zijn daarom geen losers, maar ik noem ze liever eenden. Als er iets gebeurt, gaan hun kopjes naar beneden. Ook Joao Silva en Marco Kana hebben het potentieel om een leider te worden. Dat kan met gesprekken al in één of twee weken gebeuren.”

De Boeck: “De vraag is welke spelers openstaan voor een mental coach. Al herinner ik me wel nog Teddy Chevalier, dankzij mental coaching ging hij plots vaak scoren.”

Conclusie

De Backer: “Je moet een doel voor ogen hebben. Ik heb berekend dat jullie nog 23 punten kunnen halen.”

De Boeck: “Zo’n targets heb ik niet. Maar ik heb aan de spelersgroep wel al het belang van deze matchen aangestipt.”

De Backer: “Eigenlijk zou je al voor de match tegen Mechelen acht adelaars in de ploeg kunnen hebben. En tegen Eupen kan je er elf hebben! Koppel daar nog wat zaken aan: neem de eigenaars mee in het verhaal, stel premies voorop en begeester de fans. Samen strijdend voor dat ene grote doel. Het Guldensporenstadion moet een tweede Bosuil of Sclessin worden.”

De Boeck: “Er moeten inderdaad nog extra’s volgen. Maar eigenlijk vertel je hetzelfde als wat ik al weken zeg: KVK moet ook imponeren. Daarom heb ik ook geijverd voor de nieuwe bestickering van onze spelersbus. Dat is geen schoolbus, hé.”

De Backer: “Dan stap je toch naar Ken Choo en vraag je budget: voor de bus, voor banners of Bengaals vuurwerk voor de fans waarmee ze de spelers kunnen verwelkomen en aanvuren… Elf adelaars. En dan winnen we van Mechelen, van Eupen en van Westerlo.”

Twee dagen daarna al belde De Boeck De Backer op: of hij zijn bevindingen ook eens wilde delen met de hele spelersgroep? Dat gebeurde dinsdag. De Backer achteraf: “De spelers gingen helemaal mee in mijn verhaal.” Benieuwd of er zondagavond al meteen quick wins uit volgen.