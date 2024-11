Museum van Club Brugge steekt in een nieuw jasje

Naar aanleiding van de 133ste verjaardag van Club Brugge werd woensdag een exclusieve Stadion Tour by Night georganiseerd. Onder begeleiding van de stadiongidsen van blauw-zwart kon het Jan Breydelstadion in een sfeervol avondlicht bezocht worden. De tour werd afgerond met een bezoek aan het vernieuwde Club Museum.

Door de jaren heen verzamelde blauw-zwart tal van titels, bekerzeges en Europese successen die uitgebreid uitgelegd en tentoongesteld worden in het Club Museum in de Oosttribune van het Jan Breydelstadion. “Elk jaar dat voorbijgaat creëren we een extra stukje geschiedenis. Die mooie herinneringen brengen we in het Club Museum onder”, zegt Peter Gheysen van Club Brugge.

In 2016 werd het museum geïntroduceerd tijdens een tijdelijke expo in de Brugse stadshallen, rond 125 jaar Club Brugge. Daarna verhuisde het naar het Jan Breydelstadion om er een permanent onderkomen te hebben. Acht jaar later is er heel wat bijgekomen. “Zes titels en heel wat Europese ervaringen, memorabele wedstrijden en Club-iconen die ondertussen nog bij ons actief zijn of verder zijn doorgegroeid. Al die zaken kregen nu ook een plaatsje in het vernieuwde Club Museum.”

Ter gelegenheid van de feestelijke dag was het vernieuwde Club Museum vrij toegankelijk. Zo’n driehonderd fans gingen langs. Wie de historie van Club ook van nabij wil bekijken boekt hiervoor de stadiontoer waar de rondleiding wordt afgesloten met een bezoek aan het Club Museum. De officiële opening was tevens een moment van waardering en samenzijn voor alle vrijwilligers, medewerkers en betrokkenen die zich inzetten voor het erfgoed van Club. “Een jaar geleden zijn we een samenwerking aangegaan met het stadsarchief rond het mooi beheren en bewaren van ons archief. Ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zijn ondertussen meer dan 1.200 items gedigitaliseerd en geïnventariseerd. Honderden uren film zijn we nog aan het digitaliseren zodat al deze zaken voor het nageslacht bewaard blijven”, besluit Gheysen. (ACR)