Miron Muslic (Cercle): “Het was een honderd procent penalty”

Cercle Brugge en Standard hielden elkaar zaterdagavond in het Jan Breydelstadion in evenwicht. Er werd in hun openingswedstrijd in de Europe play-offs niet gescoord. Het was een wedstrijd met een hoge intensiteit en veel duelkracht. Met het gelijkspel schieten beide ploegen echter weinig op. De Rouches haalden misschien nog het meeste voordeel. Al is Gent na de winst tegen Westerlo de winnaar van het weekend.

Cercle en Standard gaven defensief weinig weg en in de opbouw was het vaak onzuiver, net als bij de afwerking. Standard kreeg in de eerste helft de kansen, Cercle na de rust, maar miste de efficiëntie. In de slotfase was topschutter Ayase Ueda nog dicht bij zijn negentiende treffer, maar gelukkig voor Standard was er een broodnodige tackle van de Amerikaan Marlon Fossey. “We hebben er in de tweede helft alles aan gedaan om de drie punten te grijpen, ook al omdat we ons ervan bewust zijn dat als we een kans op eindwinst willen maken we op het eind vier punten meer moeten hebben dan Standard en Gent. Dat is de uitdaging”, stelt Cercletrainer Miron Muslic. “We hebben een punt. Volgende week trekken we naar Westerlo waar we moeten winnen om onze kansen gaaf te houden.”

Veel aandacht en vooral opschudding ging naar de fase een kwartier voor tijd: een hoge bal in de zestien richting Hugo Siquet werd door de 18-jarige Cihan Canak verkeerd ingeschat en hij liep de speler van Cercle stevig in de rug aan. De thuisploeg claimde een strafschop, maar scheidsrechter Nathan Verboomen en de VAR onder leiding van Nicolas Laforge lieten begaan. Muslic reageerde na afloop furieus. “Dit was een honderd procent penalty!. Ik zag de beelden vanuit drie verschillende hoeken. Het is het verhaal van het ganse seizoen. Ik vraag gerechtigheid. Verboomen floot een goede match. In dit soort situaties dient hij gesteund te worden door de VAR. Zij beschikken toch over diverse beelden?”, vraagt Muslic zich af.

Zelfs de fans en de spelers van Standard gaven nadien toe dat ze bij die fase door het oog van de naald zijn gekropen. “Dit was een cruciale fase”, zucht Muslic. “Kunnen wij die penalty omzetten dan denk ik dat we die match winnen. Het is niet de eerste keer dat we zoiets in ons nadeel krijgen. Ik herinner mij de penalty tegen ons in Oostende en tegen Westerlo. Gelijkaardige fasen en zelfs nog lichter. De speler van Standard had geen enkele intentie om de bal te spelen, laat staan er naar te kijken.” Muslic ging na de wedstrijd bij de scheidsrechter langs om verhaal te halen. Wat de coach daar heeft besproken houdt hij liever voor zichzelf. (ACR)