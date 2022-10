Mignolet slikt eerste doelpunten in Champions League: “Kon een heel ander scenario zijn”

Club Brugge staat terug met beide voetjes op de grond. Het verloor met zware 0-4-cijfers tegen Porto ondanks een gebrek aan efficiëntie bij de Portugezen in de eerste helft. Mirakeldoelman Simon Mignolet slikte zijn eerste tegentreffers in deze campagne: “Liever vier tegentreffers in één wedstrijd en geen in de andere wedstrijden.”

Je momenten nemen, daar gaat het om op absoluut topniveau. Net daar liep het de vorige partijen zo gesmeerd bij Blauw-Zwart. “De eerste 20 minuten was Porto de betere ploeg”, maakte Mignolet onmiddellijk na de wedstrijd de analyse. “Op het moment dat we een beetje controle krijgen, slikken we een dom doelpunt. Vervolgens lopen we achter de feiten aan en kunnen zij hun ideale spelletje spelen op de counter. Aan de rust schakelen we wat bij en met die penalty kregen we een ideaal scenario.” Maar daar liep het dus mis. Hans Vanaken, zo goed als onfeilbaar vanop elf meter, trapte te zwak en binnen het bereik van Diogo Costa. De doelman vertrok echter te vroeg en Brugge kreeg een herkansing. Noa Lang, bezig aan zijn eerste speelminuten in de Champions League, wilde zich dolgraag bewijzen maar zijn poging werd alweer gered. “We pakken onze momenten niet en dan volgen de doelpunten aan de andere kant. Dan besef je: het wordt onze avond niet maar het kon een heel ander scenario zijn. We zijn ontgoocheld met het resultaat en het geleverde spel maar Porto is een verdiende winnaar.”

Drie geschorsten

De groepswinst is dus nog niet binnen, dat moet dan maar volgende week gebeuren op het veld van Leverkusen. Weliswaar zonder de geschorsten Odoi, Onyedika en Sylla. “We willen absoluut die leidersplaats behouden. We missen een aantal pionnen maar we beschikken over een brede kern die dat moet kunnen opvangen. Nu moeten we een plannetje maken om in Leverkusen te winnen. Ons rapport oogt met tien punten nog steeds mooi.” Eerst wacht zaterdagavond nog de West-Vlaamse derby tegen Oostende. “Na een Europese avond is het altijd moeilijk maar we moeten ons recht zetten en de drie punten pakken.”