Mbaye Leye voorgesteld als nieuwe coach van Zulte Waregem: “Het doel is om sportieve stabiliteit te brengen”

Mbaye Leye is woensdagmorgen voorgesteld als nieuwe coach van Zulte Waregem. De Senegalees begint er aan zijn vierde passage, na drie eerdere avonturen als speler aan de Gaverbeek. “Ik kende hier mijn beste jaren als voetballer, ik ben heel blij om terug te zijn. Eerst en vooral wil ik hier sportieve stabiliteit brengen”, sprak de kersverse T1 van Essevee.

CEO Eddy Cordier heette iedereen welkom op de persconferentie. “Iedereen is wellicht verrast om twee uitnodigingen in vijf maanden tijd te krijgen voor een persbijeenkomst. Dat is uitzonderlijk voor Zulte Waregem. We hebben veel kandidaturen ontvangen om onze vacature van T1 in te vullen. We zijn ervan overtuigd dat we met Mbaye Leye de enige juiste keuze hebben gemaakt. Hij kent de club, de Belgische competitie, durft jonge spelers brengen, kijkt niet naar namen en heeft een gezonde ambitie.”

Leye zelf zei blij te zijn dat hij terug thuis is. “Ik wist dat ik ooit in deze positie zou zitten als T1 bij Essevee. Ik heb niet getwijfeld toen Zulte Waregem me belde, ook al had ik contacten met een andere Belgische club. Nu wil ik ervoor zorgen dat we hier een mooi verhaal kunnen neerschrijven in de komende seizoenen.”

Jeugd een kans geven

Leye zal proberen om de jeugd een kans te geven. “Het maakt niet uit als je 37 bent of 19, maar als de speler van 37 beter is dan die van 19, dan zal die van 37 jaar spelen. Het is een goede keuze van Essevee om Frederik D’Hollander aan te stellen als beloftencoach. Samen met hem zal ik nauw samenwerken. Hij kent de club ook als geen ander.”

Vorig seizoen kon Essevee zich redden met de hakken over de sloot. Dat wil Leye nu anders zien. Al wil hij ook nog niet dromen. “Het is zoals een kind, hè. Je moet eerst leren wandelen en dan pas leren lopen. Eerst en vooral moet er hier weer sportieve stabiliteit komen. Daar gaan we keihard voor werken. Step by step”, om af te sluiten met een gekende quote van dat andere clubicoon Francky Dury. (JC)