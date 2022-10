Matchrapport: Mignolet absolute uitblinker in Brugse overwinning tegen Anderlecht

Voor de tweede opeenvolgende wedstrijd was Simon Mignolet de absolute uitblinker bij Club Brugge, de doelman had een groot aandeel in de overwinning op aartsrivaal Anderlecht.

Simon Mignolet: 9

‘De man met zeven armen’ aldus zijn coach na de wedstrijd. Mignolet verkeert in de vorm van zijn leven en is momenteel onklopbaar.

Abakar Sylla: 6

Defensief vrij secuur maar wil het af en toe nog te mooi oplossen. Af en toe eens een bal in de tribune keilen is geen schande. Kreeg in de slotfase nog terecht rood na een onbesuisde tackle.

Brandon Mechele: 7

Kwam nooit in de problemen, verdedigt al weken op een erg hoog niveau. Mag stilaan beginnen dromen van het WK aangezien Boyata nog steeds out is.

Denis Odoi: 6

Defensief weinig op aan te merken, in aanvallend opzicht een aantal foute inspeelpasses. Houdt Mata momenteel nog op de bank, maar hoe lang nog?

Andreas Skov Olsen: 5

Niet de beste wedstrijd van de Deen. Raakte niet over zijn rechtstreekse tegenstander N’Diaye en miste een reuzekans oog in oog met Van Crombrugge.

Raphael Onyedika: 8

Een soldaat waarmee je naar de oorlog kan. Bikkelt hard op het middenveld maar is ook steeds aanspeelbaar en doet bovendien goede dingen in balbezit. Toptransfer.

Casper Nielsen: 7

Scoorde weer een levensbelangrijke goal, de vereenzelviging van de slogan ‘no sweat, no glory’. Gaat steeds tot het gaatje en geeft nooit af.

Hans Vanaken: 7

De patron, een fenomenale assist bij de treffer van Nielsen. Waar velen zelf zouden trappen, heeft Vanaken de vista om Nielsen een gemaakte goal voor te schotelen.

Tajon Buchanan: 6

Voldoende inzet maar wisselend succes in zijn dribbels. Werd een aantal keer in de rug gepakt.

Ferran Jutgla: 6

Een ondermaatse eerste helft, na rust wel voldoende in het spel betrokken. Gaf een puntgave assist op Sowah en scoorde zelf ei zo na.

Kamal Sowah: 6

Kuitenbijter die voortdurend de Anderlechtdefensie onder druk zet maar scoort zo moeilijk. Kreeg een enorme kans aangeboden door Jutgla maar trapte staalhard op de doelman.

Invallers

Roman Yaremchuk: 5

Kreeg een kwartier maar toen was het alle hens aan dek waardoor hij zich helemaal niet kon tonen.

Clinton Mata: 5

Verving een kwartier voor het einde Odoi, zwalpte mee met de rest van het team in het Anderlechtse slotoffensief.

Bjorn Meijer: 5

Moest in het slofkwartier voor meer defensieve stabiliteit zorgen, had het niet onder de markt.

Eder Balanta: geen beoordeling.