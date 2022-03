Matchrapport Cercle Brugge: Geen enkele speler onder zijn niveau

Een gelijkspel tegen KRC Genk. Met het oog op een eventuele deelname aan Play-Off 2 schoot Cercle daar weinig mee op. Al leverde groen-zwart, vooral in de eerste helft, een goede pot voetbal.

Onze quoteringen:

Warleson: 6

Had enkele goede tussenkomsten, maar geen verhaal bij de twee tegengoals. Bewees een goede doublure te zijn voor Didillon. Zijn uittrappen kon beter.

Vitinho: 6

Zijn snelle inworp zorgde voor het eerste doelpunt. Kon goed zijn flank benutten.

Jesper Daland: 6

Hield het achterin bij momenten met Utkus goed gesloten. Bij de twee tegengoals konden zij wel iets scherper zijn.

Edgaras Utkus: 5

Enkele weken niet gespeeld en had duidelijk wat moeite om in het snelle matchritme te komen.

Senna Miangue: 6

Zorgde voor zijn derde treffer dit seizoen. Viel later zonder veel erg geblesseerd uit.

Leonardo Da Silva Lopes: 6

Liet misschien te vaak zijn defensieve taak een beloop, waardoor er ruimte kwam bij de tweede Genkse goal.

Charles Vanhoutte: 7

Kwam in de plaats van de geschorste Van der Bruggen, nam niet alleen zijn positie over, maar ook die van aanvoerder.

Dino Hotic: 7

Blijft de draaischijf en de assist-koning van groen-zwart. Zijn teller staat nu op tien.

Olivier Deman: 6

Zorgde voor een enorme werkkracht bij het hoog storen. Maakte nadien plaats voor Somers, ook al uit de eigen jeugd.

Kévin Denkey: 7

Puike match van de Togolees. Hij zette met Matondo de Genkse verdediging vaak te kijken. Had de 3-0 aan de voet.

Rabbi Matondo: 7

Smaakmaker in de aanval bij Cercle. Zorgde voor veel dreiging en kon opnieuw scoren. Bij momenten ook goed samenspel met Denkey.

Invallers:

Tibo Somers: 6

Viel in minuut 70 in en deed zijn taak zoals we hem kennen: achter iedere bal gaan.

David Sousa: geen beoordeling.

Robbe Decostere: geen beoordeling.