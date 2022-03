Matchrapport Cercle Brugge: defensief een ferme buis

Cercle Brugge speelde op Mambourg de minste match onder Dominik Thalhammmer. Na de onnodige rode kaart voor Utkus ging het licht helemaal uit. Groen-zwart wist dit seizoen in aanloop naar een interlandbreak nog maar weinig punten te rapen. En dat was op Charleroi niet anders, zij het nu met een ferme pandoering.

Onze quoteringen:

Warleson: 6

Moest zich vijf keer omdraaien, maar behoedde nadien zijn ploeg van nog meer tegentreffers.

Vitinho: 3

Viel opnieuw in zijn fouten. Verdedigend en vooral in één-tegen-één situaties stelde hij niet veel voor en gaf te veel ruimte op zijn flank.

Jesper Daland: 3

Ongelukkig bij de eerste goal, toen hij er nog zijn voet tegen zette. Raakte nadien het noorden kwijt en voetbalde niets meer bij elkaar.

Edgaras Utkus: 3

Liet zijn ploeg in de steek met een domme reactie die hem terecht rood opleverde.

Dimitar Velkovski: 3

Kwam nog eens in de basis om de geblesseerde Miangue te vervangen. Greep die kans echter niet.

Leonardo Da Silva Lopes: 4

Liep verloren en voetbalde ondermaats. Gaf teveel vrijheid aan de tegenstander. Meer dan terecht aan de rust vervangen.

Hannes Van der Bruggen: 5

Kon als aanvoerder zijn ploeg zeer weinig bijbrengen.

Dino Hotic: 6

Probeerde de ploeg bij momenten op sleeptouw te nemen, maar dat leverde bitter weinig op.

Olivier Deman: 5

Had opnieuw veel loopwerk maar kwam net als de ganse ploeg met weinig initiatief.

Kévin Denkey: 5

Moest na nog geen halfuur noodgedwongen vervangen worden door Popovic die achterin moest helpen door de uitsluiting van Utkus.

Rabbi Matondo: 4

Kwam zelden tot een actie en werd niet in stelling gebracht. Was misschien al met zijn gedachten bij de nationale ploeg van Wales. Terecht niet meer opgesteld in de tweede helft.

Invallers:

Thibo Somers: 5

Viel in tijdens de rust, met inzet zoals we het van de eigen jeugdspelers gewend zijn.

Robbe Decostere: 5

Viel met nog een half uur spelen in. Deed het beter dan Vitinho op die plaats.

Charles Vanhoutte:5

Viel bij aanvang van de tweede helft in. Leverde voldoende stoorwerk, al was het kalf toen al lang verdronken.

Alexander Corryn: geen beoordeling.

(AC)