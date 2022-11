Matchrapport Cercle Brugge: Ayase Ueda zorgt voor sleutelmoment

STVV – Cercle Brugge was een wedstrijd waarin beide ploegen niet echt veel voor dreiging konden zorgen. Toch ging groen-zwart met de drie punten lopen na opnieuw een knappe actie van de Japanse WK-ganger Ayase Ueda. Groen-zwart kan rustig de WK-break in en hoeft zich in de terugronde wellicht geen degradatiezorgen meer te maken.

Majecki: 6

Geen WK-selectie voor de Poolse doelman. Moest weinig of niet in actie komen.

Popovic: 6

Hielp achterin mee aan een clean sheet. De vierde voor dit seizoen.

Ravych: 7

Goede wedstrijd opnieuw van de West-Vlaming. Werkte voor wat hij waard was.

Daland: 5

Deed een domme reactie, gelukkig was niemand in de buurt, en kreeg daarom slechts geel.

Somers: 6

Opnieuw veel loopwerk en hij vervulde naar behoren zijn taak. Zowel offensief als defensief. Hij staat als enige nu met vier gele kaarten.

Da Silva Lopes: 6

Stoorde veel op het middenveld. Kreeg onterecht een tweede gele kaart waardoor hij de match in Mechelen mist.

Vanhoutte: 6

Kreeg in de eerste helft een tik en werd daarom aan de rust, wellicht uit voorzorg, vervangen.

Hotic: 6

Kreeg in de aanvangsfase na een goede controle een unieke mogelijkheid, maar hij trapte onbesuisd over. Hij sluit de heenronde af met het meeste speelminuten: 1.456, voor doelman Majecki met 1.440 minuten.

Deman: 6

Goede match in zijn bekende stijl op de flank.

Ueda: 8

Gaf zijn Japanse landgenoot in doel bij STVV na een mooie run met een knappe goal het nakijken. Zijn zevende goal dit seizoen. Zijn eerste op verplaatsing.

Denkey: 7

Knappe assist van de Togolees. Zijn zesde, opnieuw richting Ueda. Hij blijft een dreiging voorin.

Wisselspelers:

Francis: 6

Viel bij aanvang van de tweede helft in. Hij kwam in de plaats van Vanhoutte en deed dat goed.

Gboho en Van der Bruggen : geen beoordeling. (ACR)