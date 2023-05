Maleisisch schimmentheater in Kortrijk: Wat gebeurt er allemaal in het Guldensporenstadion?

KV Kortrijk redde zich, na een seizoen billenknijpen – in tegenstelling tot KV Oostende en Zulte Waregem – maar lang duurde het feest niet. Eerst kondigde coach Bernd Storck zijn vertrek aan en vorige vrijdag raakte bekend dat algemeen manager Matthias Leterme, voorzitter Ronny Verhelst en bestuurder Freddy Vancraeynest hun ontslag indienden. Een stand van zaken.

Dat Bernd Storck vertrok, was geen verrassing. Ook bij Excelsior Moeskroen en Cercle Brugge vertrok hij na een succesvolle reddingsoperatie. De man wil impact en garanties die moeilijk toe te staan zijn. Bovendien is er in Kortrijk de onzekerheid: wordt KVK verkocht of niet en wat betekent dat voor de toekomst van de club?

Het was ook niet de intentie om met de moeilijke mens Storck voort te doen. Zijn passage was voor nogal wat mensen een te grote cultuurshock. Zijn kordate, confronterende en niet altijd even tactvolle aanpak zorgde voor ongenoegen, discussies en conflicten. Minpunt is ook zijn invloed op de transfers in januari: spelers als Ruud Vormer en Hugo Siquet wou hij niet, terwijl deze die op zijn vraag waren aangetrokken – Martin Regali en Christalino Atemona – niet het vereiste niveau bleken te halen. In het Guldensporenstadion hadden ze het gevoel dat ze als enige ploeg in de Jupiler Pro League verzwakt uit de wintermercato waren gekomen.

Hoe dan ook zal het Storck-tijdperk in de geschiedenis van KVK altijd een kleurrijk hoofdstuk met een happy end blijven. Een anekdote die daarin zeker niet mag ontbreken, is het voorval met de levering van de nieuwe fitnesstoestellen die op zijn aangeven besteld moesten worden. In het kort: de mannen die ze op de Kouter kwamen leveren, kregen na een grondige inspectie op de vrachtwagen van de heer Storck te horen dat ze ze weer naar huis mochten meenemen omdat ze niet aan zijn verwachtingen voldeden.

Bod op Watanabe

Er is momenteel heel veel werk in Kortrijk. Er moet niet alleen een nieuwe technische staf komen, een nieuwe hoofdcoach en twee nieuwe assistenten, ter vervanging van Storck en zijn gevolg. Ook de spelerskern zal grote veranderingen ondergaan. Er zullen spelers afvloeien die niet voldeden, er zullen huurspelers terugkeren naar hun club en er zullen spelers verkocht worden. En er is in elke linie nood aan versterking:

Voorin, want scoren was het voorbije seizoen een probleem: drie van de vier ploegen die achter KVK eindigden, scoorden minstens evenveel (KV Oostende) of meer (Eupen en Zulte Waregem). Op het middenveld, waar een echte verdedigende middenvelder ontbreekt en Abdelkahar Kadri en Faïz Selemani in de etalage staan. En ook achterin, waar aanvoerder en linksback Kristof D’haene stopt met voetballen, waar Martin Wasinski terugkeert naar Charleroi en Tsuyoshi Watanabe lucratief verkocht zal worden. De Japanner is de enige voor wie al een bod binnen is: van AA Gent, waar Hein Vanhaezebrouck naar verluidt zot van hem is. Het bod van 2,5 miljoen euro werd als ontoereikend beoordeeld. KVK wil minstens 4 miljoen euro voor de leider van zijn defensie.

AA Gent is de enige club die al een bod uitbracht op Watanabe

Het is niet nieuw: elk tussenseizoen moeten er in Kortrijk wel tien à twaalf nieuwe spelers aangetrokken worden én vertrekken er evenveel. Maar dit keer is het anders, nu algemeen manager Matthias Leterme ontslag nam en met voorzitter Ronny Verhelst en Freddy Vancraeynest de twee enige resterende Belgische bestuurders dat uit solidariteit met hem ook deden. Blijven over in de raad van bestuur: drie Maleisiërs. Twee die niet weten waar Kortrijk ligt en één, Ken Choo, die in Londen woont, op de loonlijst van KVK staat maar vorige vrijdag pas voor het eerst sinds de corona-onderbreking in Kortrijk is geweest. Wie wil er naar een club komen waar er in alle geledingen onzekerheid heerst?

Bod op de club

De bom barstte de vrijdag voor de laatste competitiewedstrijd – tegen Union. Die dag bood Leterme zijn ontslag aan. Er werd hem gevraagd om niet zo impulsief te beslissen, maar tevergeefs. Op zijn aandringen werd vorige vrijdag zijn ontslag bekendgemaakt op de clubsite. De ontslagtrigger was tweevoudig, valt in en rond de club te horen.

Abdelkahar Kadri is net zoals Watanabe grof wild op de transfermarkt. © KURT DESPLENTER BELGA

De voorbije maanden zocht hij samen met voorzitter Verhelst een geschikte overnemer om de toekomst van de club op het hoogste niveau te waarborgen. Zijn visie daarover lichtte hij herhaaldelijk toe in de media. Zo verklaarde hij in maart nog in deze krant dat de club in zijn huidige structuur, met zijn huidige eigenaar, gedoemd is om te zakken. “Zakken we nu niet,” zei hij, “dan is het volgend jaar.”

De toekomst van de club zag hij in een multiclubstructuur, als investeringsclub van een Premier Leagueclub, binnen een organisatie die risico’s kan nemen en verliezen kan dragen. Het is geweten: Vincent Tan, die de club acht jaar geleden kocht voor 5 miljoen euro, investeert niet in KVK. Terwijl bij de concurrenten de middelen toenemen, is het in de Guldensporenstad almaar meer schrapen om rond te komen en met hoofdzakelijk vrije spelers toch een concurrentiële ploeg proberen samen te krijgen.

Met AFC Bournemouth zijn de onderhandelingen nooit concreet geworden, maar met Burnley FC wel. Gesprekken met voorzitter Alan Pace gaven Leterme en Verhelst een heel goed gevoel en leerden hen dat ook de intussen door Tan opgetrokken prijs van 12 naar 15 miljoen euro niet onoverkomelijk was. Het was dan ook een klap voor het duo toen vanuit Burnley gemeld werd dat uit een verkennend gesprek met Ken Choo gebleken was dat een verkoop van de club helemaal niet dringend is – en dat het dus ook nog niet tot een bod was gekomen. Daarbovenop kregen ze te horen dat de Kaminski Group een bod van 15 miljoen euro had neergelegd, een Amerikaanse groep zonder ervaring in het voetbal. Voor Leterme waren dat de druppels te veel: enerzijds een interessante partij als Burnley afhouden en dan zelf afkomen met een partij die weinig vertrouwen inboezemt. Hij is het moe, na acht jaar werken onder Vincent Tan, de Maleisische eigenaar die zich al die tijd nog geen vijf keer in Kortrijk heeft vertoond. Hij kan er zich niet langer mee vereenzelvigen, noch kan hij zich vereenzelvigen met de Kaminski Group.

Onzekerheid alom

Wat nu? Niemand in Kortrijk die het blijkt te weten. Ontslagnemend algemeen manager Leterme is door zijn Maleisische bazen gevraagd om zijn contractuele vooropzegperiode te respecteren, dus is hij het die de club draaiende moet houden. Maar het is onwaarschijnlijk dat iemand die aangaf dat hij het zat is lang in zo’n belangrijke functie gehandhaafd zal worden. Op korte termijn zijn er twee scenario’s mogelijk:

1. Het bod van de Kaminski Group mondt effectief uit in een verkoop en dan plaatsen zij in Kortrijk kun mannetje(s). En dan is de vraag voor al wie van KVK houdt: wat zijn ze met de club van plan?

2. Het komt toch weer niet tot een verkoop, bijvoorbeeld omdat Tan alweer de prijs heeft verhoogd tot 17,5 miljoen euro of meer, en dan zetten de Maleisiërs in Kortrijk zelf een nieuwe algemeen manager neer.

Zaterdag verscheen op de site van KVK alvast volgend opvallend bericht:

De club wenst te reageren op berichten dat het ontslag van Matthias Leterme en Ronny Verhelst te wijten zou zijn aan het weigeren van de huidige eigenaar om de club te verkopen aan andere buitenlandse clubs. Er is simpelweg nooit een bod geweest van Burnley of Bournemouth.

Tot zover voorlopig het Maleisische schimmentheater in Kortrijk.