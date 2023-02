Logische brilscore voor Club Brugge op Antwerp na zoutloze wedstrijd

De topper tussen nummer drie Antwerp en nummer vier Club Brugge baarde een muis. In een wedstrijd zonder kansen was de beginstand logischerwijs ook de eindstand. Het was wachten tot de 95ste minuut voor de eerste bal tussen de palen van de West-Vlamingen.

Wedstrijd zes onder de hoede van Scott Parker en nog maar eens een andere defensie. Zoals verwacht startte Jack Hendry, teruggehaald van zijn uitleenbeurt in Italië, centraal achterin in de basis. Ook de basisplaats van Rits op het middenveld was geen verrassing, voor het eerst sinds zijn zware knieblessure mocht hij aan de partij beginnen. Voorin geen geblesseerde Jutgla maar ook geen Yaremchuk, Sowah mocht nog eens zijn kans grijpen. Skov Olsen zat helemaal niet in de selectie, de Deen herviel in zijn heupblessure en zou wellicht verschillende weken out zijn.

Geen kansen

De clash tussen Antwerp en Club Brugge was niet alleen een clash tussen twee aartsrivalen, maar ook de confrontatie tussen de twee ploegen die voor het seizoen als voornaamste titelkandidaat naar voren werden geschoven. Beide ploegen spelen momenteel slechts tweede viool. Wie een hoogstaande topwedstrijd verwachtte, bleef serieus op zijn honger zitten. Veel gezwoeg, veel strijd maar helaas een partij die potdicht zat. Een volley van Balikwisha hoog over was de gevaarlijkste kans in de eerste helft. Het positieve aan een draak van een wedstrijd: Club Brugge gaf achterin nauwelijks een morzel grond weg, dat was de afgelopen weken wel eens anders. Heeft Parker met Mechele en Hendry zijn ideale duo gevonden? De gele kaart en bijbehorende schorsing van Odoi zorgen er wel voor dat Parker volgende terug moet sleutelen aan zijn defensie.

Eindelijk clean sheet

Ook de tweede helft bracht weinig beterschap. Doelmannen Butez en Mignolet waren figuranten in een gedrocht van een wedstrijd. Nogmaals, aan strijd ontbrak het zeker niet. Getuige daarvan zijn de vijf gele kaarten die Blauw-Zwart in ontvangst nam. Tien minuten voor affluiten kwam Nielsen erin voor Rits, Yaremchuk moest het stellen met een cameo van een paar minuten. Hij verving Sowah na een erg matige partij. Het Brugse spitsenprobleem raakt zo maar niet opgelost. De wedstrijd verdiende geen winnaar en kreeg die ook niet, 0-0 was de logica zelve. Zelfs met een punt waren beide ploegen nog te gul bedeeld na de troosteloze pot voetbal die ze op de mat brachten. Nog een positief puntje voor Club: Mignolet kon voor het eerst sinds halverwege oktober de 0 houden in de competitie. Toch iets om op te bouwen.