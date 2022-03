KVO ziet ex-spelers Faes, Foket, Theate en Van der Heyden bij Rode Duivels: “Ze hadden hun kans al eerder verdiend”

Arthur Theate: “Perfecte klik met de trainer”

Bart: “Er was die perfecte klik met trainer Alexander Blessin. Dat zag je al tijdens de eerste oefenmatch tegen Varsenare. Arthur kon ook andere spelers motiveren en mee op sleeptouw nemen, en was zelf heel professioneel. Wanneer hij uit vakantie kwam, kon hij tijdens de medische testen meteen 19,8 km lopen. Dat toont aan dat Arthur zelfs op vakantie leefde als een prof. Op vrije dagen kwam hij op de club lopen en fitnessen. Theate belde me dan op met de vraag of het trainingscomplex open was. Fysiek was hij top: de zware trainingen van de Duitse technische staf verteerde hij moeiteloos. Daarom dat hij het prima doet bij Bologna. Zijn ouders zijn hardwerkende en actieve mensen, wat zijn karakter mee heeft gevormd.”

Bram: “Zijn carrière leest als een sprookje: overbodig bij Standard, doorbreken bij KVO en naar de Serie A in één jaar tijd. Hij kwam testen als linksback, maar Blessin zag er – terecht, zo bleek – een centrale pion in. Theate zal Blessin nog lang dankbaar zijn voor die positiewissel. Zijn krullenbol doet denken aan die van Wout. Ook al zijn beide gasten nuchter en volwassen voor hun leeftijd, toch is Arthur ietsje speelser. Hij stond altijd op de eerste rij om interactie met de fans aan te gaan. Zo gingen we eens abonnementen bij de supporters thuis afgeven. Toen hij door iemand in plat Oostends werd aangesproken, bleef hij maar vriendelijk knikken en lachen. (lacht) Tot hij achteraf zei: Bram, ik heb daar dus niks van begrepen, hé. Topkerel. Als fan van de Serie A volg ik zijn prestaties van dichtbij. Straf: jonge verdedigers krijgen er nochtans niet snel speelkansen én hij scoorde al tegen Inter Milaan. Misschien zoek ik hem eind dit seizoen eens op.”