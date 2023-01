KVO geeft gelijkspel uit handen tegen KV Mechelen

KV Oostende keert zonder punten, maar met een bemoedigende prestatie terug uit Mechelen. De Kustboys maakten aanspraak op minstens een punt, maar gaven het eigenhandig weg. Het moet nu hopen dat de concurrenten eveneens punten laten liggen.

KV Oostende moest een pak spelers missen door schorsingen (Ambrose, Urhoghide, D’Haese) en blessures (McGeehan, Hornby, D’Arpino, Dewaele). Puzzelwerk dus voor trainer Dominik Thalhammer in alweer een levensbelangrijke wedstrijd. Dapo Mebude stond in de punt van de aanval, Nick Bätzner ging niet te ver weg van hem spelen. Achterin kreeg Zech Medley de voorkeur op Brecht Capon.

In de openingsfase liet KVO met enkele prikjes weten zich niet zomaar gewonnen te geven. Toch was het al na tien minuten prijs aan de overkant: Hairemans kopte knap overhoeks binnen op een al even mooie voorzet van Storm. Oostende en Ndicka, die daarbij compléét de mist in ging, slaakten echter een zucht van opluchting wanneer de VAR voorafgaand buitenspel aangaf. Niet veel later ging Medley vorstelijk in de fout door over een diepe bal te trappen, maar keeper Phillips stond pal.

Eenrichtingsverkeer

Het leek een avondje eenrichtingsvoetbal te worden, maar Malinwa kwam met de schrik vrij toen Amade op de onderkant van de lat knalde met een afstandsschot. En op het half uur onderschepte KVO een corner, de pijlsnelle Atanga kon alleen op Coucke af, maar de doelman pareerde sterk. Toch ontsnapte Oostende opnieuw: eerst werd een strafschop voor Mechelen geannuleerd voor zeer nipt buitenspel, meteen erna stopte Phillips een schot van dichtbij van Hairemans.

’t Kon niet blijven duren. De kustverdediging wist een vrije trap van Hairemans niet weg te werken en Da Cruz ramde de afvallende bal in de goal – Phillips zat er tevergeefs nog met een handje bij. Een logische tussenstand gezien het spelbeeld.

Gedreven uit kleedkamer

KVO schoot gedreven uit de kleedkamer: strakke voorzet van Mebude, Atanga dwong Coucke tot een save met een bal achter het steunbeen. En een handvol minuten later zag Mebude, die een goeie match speelde, een schuiver tegen de paal belanden. Meteen erna testte Ndicka de vuist van de KVM-keeper, waarop Rob Schoofs met een kopbal tegen de paal en op de lijn bijna z’n eigen doelman verschalkte. Oostende maakte meer dan aanspraak op de gelijkmaker.

Ook dit kon niet blijven duren: een jagend Oostende zag Sakamoto met een tikkeltje geluk de bal tot bij Bätzner spelen, die in de zestien van dichtbij de gelijkmaker lukte. Verdiend.

Rood voor Mebude

Mechelen, dat een grijze tweede helft speelde, klom echter veel te snel weer op voorsprong. Bates kopte met een boogbal in doel – Phillips had hier beter kunnen doen in plaats van een gat in de lucht te springen. Zonde, want de Antwerpenaars speelden weinig klaar. Kort daarna kreeg Mebude een rode kaart na een trap op de kuit van Bates zonder bal in de buurt. De match kwam zo in een definitieve ploot te liggen.

Oostende kijkt nu aan tegen een midweekduel in eigen huis tegen Antwerp, daarna komt Cercle Brugge op bezoek. De prestatie geeft de Oostendse burger alvast moed.