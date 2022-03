KVO doet Club de zege cadeau met koldereske doelpunten

Een tragikomedie. Club Brugge ging winnen met 1-3 op het veld van KV Oostende, maar kreeg bij alle doelpunten hulp van de thuisploeg. Blauw-Zwart acteerde behoorlijk matig, wat voor KVO de nederlaag nóg pijnlijker maakt.

Na de 3-0 in en tegen Anderlecht kreeg KV Oostende met Club Brugge weer een topclub tegenover zich. Coach Yves Vanderhaeghe kon in extremis niet rekenen op Brecht Capon, die zich aan de knie bezeerde in de laatste training. Voorin stonden Gueye en Ambrose samen in de spits. Bij landskampioen Club wilden ze absoluut de kloof met koploper Union zo klein mogelijk houden. Noa Lang startte op de bank.

KV Oostende begon het best aan de match en claimde nadrukkelijk de bal. Na 8 minuten leverde dat een eerste gevaar op. McGeehan snoepte Vanaken de bal af, speelde Gueye aan en die zag z’n schot op de buitenkant van de paal stranden. Voor een eerste ‘momentje’ van Club was het wachten tot op het kwartier: Scherpen was alert op een afgeweken voorzet van De Ketelaere.

Er slopen slordigheden in het Oostendse spel. Symbolisch was dan ook de manier waarop Club uit het niets scoorde. McGeehan kopte een hoge bal verkeerdelijk achteruit, Adamyan kon alleen doel stormen, de bal gleed nog onder doelman Scherpen en Urhoghide kwam net te laat om de Armeniër het scoren te beletten. Kolder aan de kust. KVO was niét van slag. Nauwelijks enkele minuten later kreeg de mee opgerkte Freddie Jäkel een geblockt schot voor de voeten, de Duitse verdediger mikte buiten het bereik van Mignolet.

Scherpen schlemiel

Club kwam matig voor de dag en een controlerend KVO schoot zichzelf opnieuw in de voet. Scherpen kreeg een terugspeelbal van Jäkel niet onder controle, Skov Olson was er al de kippen bij en kreeg de bal tot bij Adamyan, die zijn tweede van de avond in een leeg doel kon leggen. Kolder aan de kust, bis. Weer wist Oostende te reageren, maar Gueye scoorde vanuit buitenspel.

Hetzelfde spelbeeld bij de start van de tweede helft: KVO probeerde, Club wachtte af. Al snel zagen de Bruggelingen N’Soki uitvallen, ex-KVO-verdediger Jack Hendry mocht hem vervangen. De landskampioen nam op het uur het initiatief van Oostende weer over en de Kustboys kregen met moeite een aanval in mekaar gebokst. Sterker nog, weer creëerde de thuisploeg gevaar voor de eigen doelmond: een misverstand tussen Urhoghide en Scherpen eindigde bijna in een goal. In de daaropvolgende corner wist Club het wel af te maken: Olson ramde de bal tussen de benen van een ongelukkige Scherpen. Kolder aan de kust, tris.

Match gespeeld, al siert het de mannen van Vanderhaeghe dat ze bleven proberen aan te vallen. En Club? Dat koos nog een paar momenten uit, met flitsen van De Ketelaere en Buchanan, en schot van Rits. Ambrose wist bijna nog een aansluitingstreffer te scoren na technische nummertjes van Albanese en Sakamoto. Hoe dan ook: KVO is na dit weekend nog niet honderd procent zeker van het behoud, Club verkleint de kloof met Union tot 7 punten. (TVA)

Goals: 17’ Adamyan (0-1), 22’ Jäkel (1-1), 32’ Adamyan (1-2), 64’ Skov Olson (1-3)

Geel: Mechele, Urhoghide, Odoi

KV Oostende: Scherpen, Jäkel, Fortes (89’ Patoulidis), Urhoghide, Duncan (72’ Albanese), McGeehan, D’Arpino, Rocha (80’ D’Haese), Sakamoto, Ambrose, Gueye (bank: Hubert, Wylin, Tanghe, Albanese, Patoulidis, Bätzner, D’Haese)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, N’Soki (51’ Hendry), Olson, Rits, Odoi, Vanaken, Buchanan, De Ketelaere, Adamyan (80’ Lang) (bank: Lammens, Sobol, Balanta, Hendry, Lang, Vormer, Dots, Nusa, Sandra)