KVK-trainer Adnan Custovic blikt vooruit naar ontmoeting met Cercle: “Ik wil elf jongens zien die vechten voor elke bal”

Komende zaterdag neemt KV Kortrijk het in het eigen Guldensporenstadion op tegen ploeg in vorm Cercle Brugge. De troepen van Miron Muslic zijn met 12 op 15 uitstekend bezig, dat weet ook KVK-trainer Adnan Custovic. Hij verwacht een goeie reactie van zijn jongens na de 0-2 nederlaag tegen Westerlo.

Vorige week ging het tegen Westerlo opnieuw aardig mis voor KV Kortrijk. De Kerels kwamen na een kwart wedstrijd met tien man te staan na een rode kaart van Gueye en verloren zo tegen een matig Westerlo met 0-2. De Kerels spelen te wisselvallig dit seizoen, enkele goeie momenten worden snel n te veel afgewisseld met slechte momenten. “Ons niveau is gewoon niet goed genoeg. Ik kan en wil niet tevreden zijn met 7 op 24. Maar wat positief is dat we niet gedomineerd is door de tegenstander. We spelen helften waarin we extreem gevaarlijk zijn, maar die wisselen zich te vaak af met dramatische helften”, aldus coach Adnan Custovic.

Overdreven straffen

De Bosnische coach kwam in zijn persbabbel terug op de straffen die deze week uitgesproken werden tegenover Pape Habib Gueye en Didier Lamkel Zé. Gueye is 3 wedstrijden geschorst, al gaat KVK wel in beroep. Lamkel Zé moet zich dan weer gaan excuseren bij de Antwerpse aanhang na zijn provocaties tijdens KVK – Antwerp. “Ik heb nog nooit zo’n straf gezien in mijn carrière. Onze speler moet zijn excuses aanbieden aan mensen die hem een volledige match hebben verweten voor het vuil van de straat. Wat Gueye betreft vind ik de straf ook veel te zwaar. Oké, hij had een reactie die niet hoort, daar ben ik zeker akkoord mee. Maar de rode kaart op zich was voor ons al genoeg als straf”, zegt een gefrustreerde Custovic.

Moeilijke uitdaging

Komende zaterdag komt Cercle Brugge op bezoek, met 12 op 15 is de Vereniging de ploeg in vorm, dat beseft Custovic ook. “Met Cercle Brugge ontmoeten we een jonge ploeg die heel veel energie in hun spel steekt. Het is een ploeg die 90 minuten lang met volle pressing speelt. Ze pakten niet voor niets 12/15. Ik verwacht van mijn jongens hetzelfde spel zaterdag. Ik wil elf jongens zien die vechten voor elke bal, zoals we deden tegen Antwerp. Enkel dan zal ik tevreden zijn.” Op balvirtuoos Faïz Selemani zal de T1 zaterdag geen beroep kunnen doen, maar enkele andere belangrijke pionnen zijn mogelijks wel fit: “Selemani heeft nog last van de knie en traint nog niet mee. We weten niet hoelang hij nog out is, maar zaterdag komt sowieso te vroeg. Felipe Avenatti rustte en is bij betere hand na zijn voetblessure. Misschien kunnen we dit weekend ook terug beroep doen op Radovanovic, die de trainingen heeft hervat.”

Geen rekensommen

Na de wedstrijd tegen Cercle volgen KV Oostende en AA Gent. 6 op 9 zou een doelstelling moeten zijn, al wil Custovic daar niet van weten. “Ik wil geen rekensommen maken, daarmee haal je geen resultaten. We moeten gewoonweg een reactie tonen op het veld. De supporters zijn niet tevreden en dat begrijp ik, ze staan er nu ook op de moeilijke momenten en nu is het aan de jongens om hun fans te belonen.” De coach sloot af met lovende woorden aan het adres van middenvelder Habib Keita. De huurling van Olympique Lyon is een van de betere spelers bij de Kerels de afgelopen weken, en dat is ook zijn coach niet ontgaan.“Ik ben heel blij met de prestaties van Habib de laatste weken. Ik heb enorm veel vertrouwen in hem. Keita is zowel op technisch als fysiek vlak top. Hij loopt twaalf of dertien kilometer per wedstrijd. Als hij zijn focus juist houdt en met beide voetjes op de grond blijft, heeft hij een mooie toekomst voor zich”, sluit Custovic af.