KVK-aanvoerder Kristof D’Haene stopt na dit seizoen met voetballen door blijvende heupproblemen

Kristof D’Haene (32) stopt na dit seizoen met voetballen, dat vertelt de aanvoerder van KV Kortrijk zelf in een videoboodschap richting de fans. De linksachter sukkelt al enkele jaren met de heup en laat na het huidige seizoen het profvoetbal achter zich om zijn gezondheid te beschermen.

“Kerels, ik moet jullie iets heel moeilijk vertellen”, richt Kristof D’Haene zich naar de supporters in een video op de socials van KV Kortrijk.

Kerel. Tot eind dit seizoen.

En daarna. Voor altijd.



“Net zoals jullie ben ik al heel mijn leven de supporter van de Veekaa. Opgegroeid in Kortrijk en nu hier in de eerste ploeg spelen, daar had ik zelf als kind niet van durven dromen”, gaat het verder. “Al die zeges tegen de boeren, het patatje tegen Anderlecht en het dragen van de aanvoerdersband. Dat maakt mij echt trots.”

Maar wat volgt is minder leuk nieuws voor iedereen die Kortrijk een warm hart toedraagt: “Sinds enkele jaren sukkel ik met mijn heup, die pijn gaat maar niet weg. Toch blijf ik strijden, zoals jullie mij kennen. Altijd alles geven, soms iets te veel.”

“Op een bepaald moment moet je luisteren naar je lichaam, en daarom heb ik een heel lastige beslissing moeten maken”

“Na een zware week en wedstrijd zien enkel mijn vrouw en mijn zoontje Jerôme hoe zwaar ik afzie. Op een bepaald moment moet je luisteren naar je lichaam, en daarom heb ik een heel lastige beslissing moeten maken. Op het einde van dit seizoen stop ik met professioneel voetbal. Met pijn in het hart. Het spelletje dat ik zo graag speelde en nog steeds.

“De komende zes maanden zal ik sowieso alles blijven geven voor deze prachtige kleuren en er alles aandoen om deze prachtige club in eerste klasse te houden. Ik blijf hoe dan ook een Kerel, voor altijd”, sluit D’Haene de emotionele videoboodschap af.

D’Haene stond normaal nog onder contract bij de Kerels tot 2024, maar dat zal dus worden ontbonden. Het einde van een tijdperk, D’Haene gaf acht jaar alles voor KVK.