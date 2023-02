KV Oostende haalt met Mateo Barac derde Kroaat naar de kust

Na Mateo Rodin en Ivan Durdov komt nog een derde Kroaat naar KV Oostende. De Kustboys huren centrale verdediger Mateo Barac (28) van de Russische eersteklasser Kyryla Sovetov Samara en bedongen ook een aankoopoptie.

KVO kon dit seizoen nog maar één keer de nul houden en vond op de laatste dag van de transferdeadline extra defensieve versterking. Barac, die één keer voor de Kroatische nationale ploeg uitkwam in 2017, komt over van Samara. Dat is de gewezen club van trainer Frank Vercauteren, maar ook van Jeroen Simaeys (ex-Genk), Gianni Bruno (nu STVV, ex-Zulte-Waregem) en Reginal Goreux (ex-Standard).

Barac kende wat blessureleed, maar was hoofdzakelijk basisspeler in Rusland. Hij kwam ook tot tachtig duels in drie seizoenen bij Rapid Wien en was actief in de Europa League tegen Arsenal, Villareal en Glasgow Rangers. Barac speelde daarvoor in eigen land 62 keer voor traditieclub NK Osijek en 28 keer voor HNK Sibenik. Voor zijn transfer naar Samara was hij ook al in Rusland actief, bij Sochi (veertien partijen). Barac is een stevige kerel van 1,94 meter.