KV Kortrijk-spelers én coach schudden afgelopen degradatiestrijd volledig van zich af met uitje naar de Paasfoor

Naar jaarlijkse gewoonte werden de spelers en staf van KV Kortrijk door Stad Kortrijk uitgenodigd op de Paasfoor. Vreemd aangezien de normaal strikte regels van coach Bernd Storck, maar nu mocht het dus: mochten de Kerels nog niet gered zijn ging hun uitje naar de foor niet door.

Het is een traditie: steevast nodigt Stad Kortrijk de spelerskern van KV Kortrijk uit op de Paasfoor. Een uitnodiging waar de Veekaa altijd graag op in gaat, maar dit jaar was die komst toch lang een onzekerheid. “We zouden alleen gaan als het behoud verzekerd was”, bevestigt perschef Eddy Soetaert. “Omdat dit gebeurde gingen we zoals elk jaar in op het voorstel van de stad. Ook de coach was mee!”

Eerst werd de spelerskern van KVK onthaald in de Beatrijszaal van het historisch stadhuis, daarna trokken de Kerels naar de Paasfoor. De spelers trokken er heen in hun vrijetijdskledij, wat ervoor zorgde dat niet elke speler herkend werd. Wie uiteraard wel snel gespot werd door de aanwezige fans, was publiekslieveling en uittredend kapitein Kristof D’Haene.

“Omdat we nu al zeker niet degraderen, loopt iedereen met een grote smile op het gezicht. Het is echt plezant en het voelt ook aan als een soort teambuilding om zo samen eens naar de Paasfoor te komen”, vertelde D’Haene aan Radio 2. “Bijna iedereen zegt “proficiat” als ze ons tegenkomen omdat we in eerste klasse blijven. Het is ergens ook een beetje raar om dat te zeggen, maar het is nu zo.”

Hoe dan ook kon je op de gezichten van de KVK-spelers aflezen dat het behoud én het dagje naar de foor hun duidelijk deugd heeft gedaan. Selemani, D’Haene, Vandenberghe, enzovoort. Allemaal hadden ze een brede glimlach op het gezicht.