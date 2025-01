KV Kortrijk huurt aanvaller Koen Kostons en legt ook twee jonge spelers vast

KV Kortrijk blijft erg actief op de transfermarkt en huurt nu ook de 25-jarige aanvaller Koen Kostons tot het einde van het seizoen van de Duitse tweedeklasser SC Paderborn. Met de 19-jarige Senegalees Abdoul Diop en de 19-jarige Ivoriaan Mohamed Fofana legde KVK ook twee jonge spelers vast. Dat hebben de Kerels donderdag gemeld.

Nederbelg Kostons werd geboren in België en groeide op in Lanaken, op de Belgisch-Nederlandse grens. Hij speelde bij de jeugd onder meer voor MVV Maastricht en brak daar ook door bij de hoofdmacht. Begin 2024 maakte hij de overstap naar Paderborn. Daar scoorde hij dit seizoen driemaal in vijftien wedstrijden.

(Lees verder hieronder)



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Aanvaller Diop en wingback Fofana komen allebei over van de “hoogaangeschreven” jeugdacademie “Gambinos Stars Africa” uit Gambia. Beide spelers ondertekenden een contract tot juni 2028 bij KVK, met een optie op twee extra seizoenen. “Zij krijgen de kans om zich rustig te ontwikkelen en sluiten meteen aan op de trainingen van de A-kern”, klinkt het in de mededeling.

𝘿𝙄𝙊𝙋 & 𝙁𝙊𝙁𝘼𝙉𝘼 𝙉𝘼𝘼𝙍 𝙆𝙑𝙆



Met Abdoul Diop & Mohamed Fofana legt KVK vandaag 2 jonge talenten vast. 🤝



Ze kunnen zich rustig ontwikkelen en sluiten aan op de trainingen van de A-kern. ✅



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/vAkrDrY2Mo#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/GSbnLqVBW9 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 30, 2025



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kortrijk verkeert momenteel in acuut degradatiegevaar en staat op de vijftiende en voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. OH Leuven, op de twaalfde en laagste veilige plaats, telt al zeven punten meer.