KV Kortrijk doorbreekt negatieve spiraal met 3-1-zege tegen KV Mechelen

KV Kortrijk heeft vrijdagavond na drie nederlagen op rij opnieuw kunnen aanknopen met de overwinning in de Jupiler Pro League. De VeeKaa opende de terugronde met een verrassende 3-1-zege tegen seizoensrevelatie KV Mechelen, dat zijn vijfde plek na de zestiende speeldag dreigt kwijt te spelen aan AA Gent. KV Kortrijk wipt voorlopig over Cercle Brugge, OH Leuven en STVV naar de twaalfde plaats.

De Mechelse bezoekers begonnen nochtans sterk aan de partij en kwamen na een klein kwartier bijna op voorsprong. Na een prangende fase voor het doel van de thuisploeg leek Fuji te laat redding te brengen op het schot van Ouattara, maar scheidsrechter Nathan Verboomen keurde het doelpunt af voor een voorafgaande fout op doelman Vandenberghe.

Beheerste plaatsbal

Halfweg de eerste helft kreeg Malinwa het deksel op de neus, toen De Neve een knappe combinatie van de thuisploeg afwerkte met een harde en beheerste plaatsbal, die overhoeks binnen ging. De Kerels zochten zelfs met een 2-0-stand de kleedkamers op, toen Ferri in de extra tijd Marsa de bal afsnoepte en het leer feilloos voorbij De Wolf legde. Na de pauze maakten de Kakkers nauwelijks aanspraak om opnieuw in de wedstrijd te komen en deed Ferri (90.) de boeken helemaal dicht met zijn tweede van de avond. Meer dan een voetnoot was de 3-1 van invaller Raman (90+6.) niet.