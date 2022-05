Kurt Bataille en beloften KV Oostende blikken terug op prima seizoen: “Onze jeugdscouting levert goed werk”

Voor een meer kleurrijk Oostends voetbalseizoen moest je bij de beloften van coach Kurt Bataille zijn. In hun reeks werden ze derde en lieten ze onder meer de beste aanval noteren. “We mogen fier zijn dat er straks vier spelers de voorbereiding van de A-kern mogen meemaken”, zegt Kurt Bataille (52).

Onlangs won de U8 van de Noordzee Interieur Se’Academy de Silver Cup en de U9 strandde op een leuke derde plaats in de Youth Cup Gold. De PU11 schreef dan weer een tornooi in Koekelare op hun naam en de U10 kreeg de beker voor fairplay toegestopt in de Belisol Cup.

Om maar te zeggen: er broeit wat op de Oostendse jeugdvelden. En wat te denken van de prestaties van het beloftenteam. KV Oostende eindigde er onder leiding van trainer Kurt Bataille op een bijzonder knappe derde plaats met 52 punten, achter Eupen (60 punten) en Beerschot (58 punten). Hekkensluiter met 16 punten was KV Kortrijk, de enige andere West-Vlaamse club in de reeks van KVO.

“We blikken terug op een mooi seizoen”, opent Bataille. “We verloren slechts vier keer op 26 wedstrijden en speelden zeven keer gelijk. Daar ligt misschien ook het spijtige: een paar van die gelijke spelen konden we winnen en er zat allicht nog iéts meer in ons seizoen. Maar kom, over het algemeen spreekt hier een erg tevreden trainer. Niet vergeten: we zagen met Mohamed ‘Momo’ Berte en Preben Stiers twee goeie aanvallers uitgeleend worden aan FC Den Bosch (in de Nederlandse tweede klasse, red.). Het is hun verdienste dat ze daar speel- en groeimogelijkheden kregen, al betekende dat dat wij hier minder offensieve opties hadden.”

Knappe statistieken

We pikken er nog twee opvallende statistieken uit: met 66 gemaakte goals beschikten Bataille en co over de beste aanval. En met maar 32 tegentreffers mogen ze ook de op twee na beste defensie op hun conto schrijven.

“Dat zijn cijfers om écht fier op te zijn. Ik moet zeggen: we hebben een prima groep en ik wil ook mijn staf een pluim op de hoed steken, met name physical coach Guy Wallaeys, coördinator Geert Peene, keeperstrainer Charles Thieren en T2 Korneel Deceuninck. Samen zijn we erin geslaagd om de jonge spelers weer een stapje vooruit te laten zetten. We hebben verschillende jongeren een voorzet gegeven, nu moeten zij die ook kunnen binnenkoppen.”

Jongeren naar A-kern

In de spectaculaire oefenmatch van KVO tegen Zulte Waregem (5-3) kwamen verschillende jongeren hun neus aan het venster steken. “Aanvaller Andy Musayev, middenvelder Thijs Coninckx, rechtsback-middenvelder Arne De Schepper en centrale verdediger Milan Govaers kregen minuten en mogen straks de voorbereiding met de A-kern meemaken. Hopelijk kunnen ze coach Yves Vanderhaeghe verder overtuigen van hun kunnen. Niet vergeten: ook onze talenten Richmond Badu, Siebe Wylin en Jordy Schelfhout maakten eerder al de overstap van de U21 – beloften dus – naar de A-kern. Dat nu in één klap nog eens vier jongeren mogen doorschuiven naar ‘de grote jongens’ is eerder uitzonderlijk, maar toch bijzonder knap. Niet alleen verdienen ze die kans, maar toont dat aan dat hier potentieel rondloopt. Maar, zoals steeds, het is aan de spelers zélf om deze opportuniteit te benutten.”

In een ideale wereld kan de doorstroming van deze jongeren een probleem van afgelopen seizoen bij de A-kern oplossen. Zo was het soms puzzelen geblazen om voldoende Belgen op het wedstrijdblad te krijgen – minstens zes namelijk.

Onze speelstijl met hoog druk zetten sijpelt alsmaar meer door naar de jongere KVO-teams

Kurt Bataille benadrukte in het verleden de goeie band met trainer Alexander Blessin. Hij of zijn assistent woonden regelmatig – zo niet alle – wedstrijden van de beloften bij. Nu Yves Vanderhaeghe zijn krabbel onder een contract van twee jaar plaatste, is het uitkijken naar die nieuwe samenwerking.

“Yves en ik kennen elkaar goed. We hebben nog samen gevoetbald en trokken nog met elkaar op sportkamp. (lacht) Pas op, ‘t is nu niet dat we ook samen op vakantie gingen of zo, maar we kennen elkaar goed. Nu, het klopt dat ik met Blessin een goed contact had en heldere feedback kreeg. Dat is met Yves niet anders. We zullen de lijn dus doortrekken en een goed contact onderhouden. Het blijft ons doel om de kloof tussen de beloften en de A-kern zo klein mogelijk te maken. Simpel is het niet en, zoals gezegd, we zullen niet elk jaar vier jongeren hebben die de stap kunnen maken. Anderzijds, onze jeugdscouting levert goed werk en speelt kort op de bal om nieuwe spelers aan te trekken. Onze speelstijl – hoog druk zetten – sijpelt alsmaar meer door naar de jongere KVO-teams. Ook die afstanden tussen onze jeugdteams worden alsmaar kleiner. Op die manier is de stap van de U18 naar de U21 en finaal de A-kern zo klein als maar kan zijn. Dat werpt op termijn vruchten af.”

En straks?

Benieuwd hoe de beloften van KVO volgend seizoen zullen presteren. Door hervormingen in het betaald- en amateurvoetbal maakten de beloften van de profteams kans om in 1B of de amateurreeksen te spelen. Slechts 16 van de 26 profclubs maken daarvan gebruik. Uit 1A doen Sint-Truiden, Oostende, Eupen en Kortrijk niet mee en zullen ze allicht aantreden in een nieuw op te richten beloftencompetitie.

De reden voor die afwezigheid is meer dan waarschijnlijk een financieel item. Inschrijven voor 1B kost één miljoen euro plus tv-productiekosten, wat nog eens ongeveer een half miljoen euro is. De clubs die met hun beloften in eerste amateurklasse belanden, betalen elk 125.000 euro en voor tweede amateurklasse elk 100.000 euro. De kans om in al deze reeksen in te stappen, zou zich elk jaar aanbieden.

Zoon Jelle

Terwijl het seizoen er voor KV Oostende en de beloften opzit, is Kurts zoon Jelle Bataille aan de slag met Antwerp in Play-off 1. The Great Old wist daarin nog niet echt potten te breken en won daarin nog niet.

“Toch stelt Jelle het prima, daar in Antwerpen. Hij woont daar en heeft zich prima geïntegreerd in een goeie spelersgroep. Ook de aanpassing naar een topclub verliep goed. Ik denk te mogen zeggen dat Jelle een goed seizoen speelt en veel speelkansen heeft gekregen, zeker als je kijkt naar de spelerskern van Antwerp. Hij speelde Europees voetbal en is nu aan de slag in de Champions Play-offs. Volgend seizoen zal hij moeten bevestigen. Het klopt wel dat Jelle zich helemaal in z’n sas voelde in de 3-5-2 van Blessin en bij Antwerp toch vaak als rechtsachter in een 4-4-2 moet spelen, wat toch wennen was.”

