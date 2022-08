Kunnen de drie nieuwste aanwinsten een verschil maken bij KV Oostende? “Kern compleet? Je weet nooit wat nog kan gebeuren”

We zijn amper twee wedstrijden ver, maar het spel van KV Oostende weet te charmeren. Strijd, inzet en leuk voetbal. Op naar een rustig seizoen? Hoe dan ook, met nog drie inkomende transfers – allemaal huur met optie – wil KVO zich wapenen tegen sportieve miserie. Trainer Yves Vanderhaeghe is alvast tevreden over de nieuwkomers.

1. Osaze Urhoghide (22)

Vorige week woensdag maakte KV Oostende bekend Urhoghide opnieuw te huren van Celtic. De zaterdag erop was hij meteen basispion tegen Mechelen. Tegen datzelfde KVM kende de verdediger vorig seizoen nochtans geen goed debuut, maar daarna groeide hij wel uit tot een steunpilaar met zes oerdegelijke matchen. “Verdedigend weet je dat hij enorm vele kwaliteiten heeft. Het eerste dat een verdediger moet doen, is uiteraard verdedigen. Osaze is een beer, dat weten we van vorig seizoen. Hij beschikt over énorm veel duelkracht. Het is een monster, hé: z’n kuiten spannen als het ware in z’n jeansbroek… Daarom dragen al die jonge gasten tegenwoordig broeken met veel gaten in, zeker? Nu, zijn spieren zijn echt serieus ontwikkeld. Hij kan evenwel nog groeien om initiatief te durven nemen aan de bal. Dat extraatje – meer overtuiging in de inspeelpass, iets meer in het uitvoetballen – kan hij wel nog gebruiken.”

De Cyprioot Fanos Katelaris lijkt een soortegelijk explosief type, Zech Medley wist zich tegen Mechelen te herpakken na een matig optreden op Anderlecht. “Een linksvoetige centrale verdediger is niet zo makkelijk te vinden”, verduidelijkt Vanderhaeghe de keuze voor Urhoghide. “Die jongen ligt trouwens enorm goed in de groep. Nu, z’n moederclub Celtic Glasgow heeft als topclub de luxe om eerst met een heel brede kern aan de slag te gaan en daarna te bekijken wie kan vertrekken. Celtic heeft trouwens steeds de touwtjes strak in handen gehouden. Ik vroeg Gauthier Ganaye (sportief directeur, red.) wel om steeds de piste-Urhoghide open te houden en hem te halen als het kon. We sloegen op het juiste moment toe. Hij is trouwens volledig fit en maakte al vier weken voorbereiding met Celtic mee.” Dat hij zo snel speelgerechtigd was – Philips en Hornby waren dat niet – heeft alles te maken met z’n paspoort. Urhoghide is een Engelsman met Nigeriaanse roots, maar omdat hij geboren is in Rotterdam – in de Europese Unie dus – kon z’n dossier dankzij een Nederlands paspoort sneller de administratie doorlopen. Engelsman Philips en Schot Hornby moeten door de Brexit nog wat geduld uitoefenen op hun debuut. Mocht Urhoghide niet speelgerechtigd zijn geweest, ging Vanderhaeghe allicht voor Siebe Wylin als derde centrale pion gekozen hebben. Nu natuurlijk praat voor de vaak.

2. Dillon Philips (27)

KVO haalde ook een wat meer ervaren doelman bij Cardiff City weg. Philips heeft al 178 wedstrijden in verschillende Engelse niveaus op z’n teller. Hij kende z’n opleiding bij traditieclub Charlton, speelde er ook 101 matchen voor en in totaal kwam Philips 79 keer in actie in de onderschatte Engelse tweede klasse, de Championship. Vorig seizoen stond hij zestien keer tussen de palen bij Cardiff. “Met onder andere Richmond Badu en Jordy Schelfhout hebben we beloftevolle keepers, maar we hadden nog iemand met ervaring nodig. Philips heeft de nodige kwaliteiten. Wie zal spelen? De sterkste. Simpel.”

Er staan zeker nog uitgaande transfers gepland, maar ik blijf waakzaam

3. Fraser Hornby (22)

Fraser Hornby begon met voetballen bij Northampton, samen met z’n broer Lewis, en stapte in 2014 over naar de Premier League-club Everton. Daar zou hij de U21-titel pakken. Bij Everton zelf kon Hornby niet doorbreken: verder dan één Europa League-duel tegen Apollon Limassol in 2017 kwam hij niet. De Schotse spits heeft een neus voor goals – dat bewees hij in de jeugdreeksen van de Premier League en met z’n tien goals bij de Schotse nationale U21 – maar is z’n reukzin wat kwijt. Als huurling bij het Schotse Aberdeen scoorde hij niet, voor z’n eigenaar Stade Reims wist hij één keer te scoren in de beker. Het is voor Vanderhaeghe dan ook duidelijk. “Hornby moet cijfers halen. Met z’n 1,95 is hij een goed aanspeelpunt, maar hij kan ook prima pressing zetten en beschikt over veel loopvermogen. Het is aan hem om nu door te zetten. In het seizoen 2019-2020 had ik hem onder m’n hoede bij KV Kortrijk. Hij scoorde toen drie keer in twaalf matchen en kende een veelbelovende start. Ik probeer spitsen in een goeie positie te krijgen. Hij is alvast volledig fit en trainde al voluit bij ons mee.” Voorin beschikt Vanderhaeghe ook nog over Marko Kvasina, Makhtar Gueye en Thierry Ambrose. “Ambrose is belangrijker dan de statistieken doen uitschijnen. Als hij fysiek hard blijft werken, zal ook hij beloond worden.”

En nu?

Is de Oostendse kern nu compleet? Op de lijst van de A-kern staan bijna dertig spelers. “We moeten oppassen om nu te spreken van een complete kern”, wil Vanderhaeghe onderstrepen. “Je weet nooit wat er nog kan gebeuren tussen vandaag en het einde van de transferperiode (6 september, red.). Voor hetzelfde geld vertrekt morgen een belangrijke speler en moeten we opnieuw de markt op. Er staan zeker nog uitgaande transfers gepland, maar ik blijf waakzaam. De focus moet liggen op de spelers die er wél al zijn. We zijn met veel jongens, en het is niet makkelijk om iedereen tevreden te houden, maar tot dusver lukt dat goed.” Aan uitgaande kant worden wel verschuivingen verwacht met bijvoorbeeld Gueye of Kvasina. (TVA)