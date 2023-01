Kroaat Ivan Durdov moet voor goals zorgen bij KV Oostende: “Aanwezigheid Rodin helpt enorm”

KV Oostende is dringend op zoek naar doelpunten. Enter Ivan Durdov (22). De jonge Kroaat is pas sinds begin dit seizoen op het allerhoogste niveau actief, maar brak potten in de Sloveense hoogste klasse. Hij staat nu met KVO voor een aartsmoeilijke klus. “Druk? Nervositeit? Nergens voor nodig. Ik weet heel goed wat er moet gebeuren.”

KVO vindt moeilijk de weg naar doel. Kan ene Ivan Durdov zich ontpoppen tot verlosser? Afwachten. De twintiger genoot een opleiding in z’n geboortestad Split, eerst bij Adriatic en daarna bij RNK. “Mijn papa en broer speelden ook voetbal. Weliswaar niet professioneel, maar we gingen vaak voetballen op pleintjes. Toen ik 5 jaar was, sloot ik me aan bij een club, Adriatic. Een club die zich vooral op kinderen en jongeren richt en bekendstaat als een goeie academie.”

Tweede transfer

Durdov maakte zijn profdebuut in 2018-2019 in de Kroatische tweede klasse bij achtereenvolgens het tweede elftal van Osijek en daarna Solin, Rudes en Orijent Rijeka. Begin dit seizoen viste de Sloveense eersteklasser NK Domzale – tweevoudig landskampioen (2007, 2008) en evenveel keer winnaar van de beker (2011, 2017) en supercup (2007, 2011) – hem op voor z’n debuut op het hoogste niveau. “Ik wou echt de stap naar een hoger niveau maken. Vergis je niet: Domzale is een grote club in Slovenië en ik ging de uitdaging aan. Inderdaad, pas zes maanden terug stapte ik over naar Domzale en nu sta ik hier, in België. Da’s rap, klopt, maar ik speelde ook vier jaar lang op het tweede niveau en zet nu sneller stappen.”

“De Kroatische tweede klasse is de Belgische eerste klasse niet, maar de druk is gelijkaardig”

Durdov ontgoochelde in de Sloveense Prva Liga niet en wist in achttien wedstrijden – op een zeldzame keer na telkens als basispion – zeven keer te scoren en drie assists te geven. “We kenden een goeie voorbereiding, waarin ik ook vlot de weg naar doel vond. De coach gaf me de voorkeur en ik greep die kans met beide handen. We speelden met een jonge ploeg en deden het goed. Dat Slovenië een prima competitie is voor jonge spelers, wordt aangetoond met nog enkele jongens van Domzale die een mooie transfer maken en een volgende stap maken.”

Bijvoorbeeld, de 18-jarige rechtsback Mitja Ilenic trek deze maand voor 1 miljoen euro naar New York City.

Rodin

Ivan Durdov speelde ook voor de nationale U20 van Kroatië, onder meer in een oefenmatch tegen Turkije die met 4-1 werd gewonnen.

“Leuk detail: ook ex-KVO-speler Ante Palaversa (nu bij Troyes in de Ligue 1, red.) stond toen ook op het veld. We kennen elkaar goed, maar ik heb hem niet gesproken toen Oostende interesse toonde. (lacht) Ik zal hem nog wel een belletje geven. Toen KVO in december interesse in me toonde, heb ik wel contact opgenomen met m’n landgenoot Matej Rodin. Hij kwam recent ook naar Oostende en vertelde me goeie dingen over de club, de infrastructuur en de stad. Matej hielp me de eerste dagen ook op weg op praktisch vlak. Ik ben hem daar dankbaar voor. Waarom ik nu naar hier ben gekomen? Wel, KVO is een prima team en de Belgische competitie is één van de sterkste in West-Europa. Het is een interessante tussenstap mocht ik ooit m’n kans willen kunnen wagen in één van de vijf grote competities.”

Centrumspits

“Ivan is een grote (1,94 meter, red.), fysiek sterke spits die weegt op een defensie en bovendien ook de diepte kan opzoeken. Hij is zeer aanwezig in de box en is een doelpuntenmaker”, zegt sportief verantwoordelijke Gauthier Ganaye.

Rodin knikt. “Ik beschik over aardig wat snelheid ondanks m’n lengte. Natuurlijk scoor ik graag goals en ben ik het liefst in de zestien meter actief. Ik krijg de bal graag in de voet en hou er niet van om achteruit te spelen. En of het nu 5 minuten of 90 minuten is: ik ben fit om te spelen. Ik weet het: KVO heeft goals nodig. Ik wil m’n ploegmaats zo goed mogelijk kunnen helpen om snel weg te geraken uit de gevarenzone. Degradatievoetbal is me niet vreemd. In het seizoen 2021-2022 was het ook knokken met Orijent, maar behaalden we uiteindelijk nipt het behoud. Ik weet het: de Kroatische tweede klasse is de Belgische eerste klasse niet, maar de druk is gelijkaardig. We moeten met KVO voordeel halen uit onze thuismatchen. De kloof met de veilige zone is nog altijd speelbaar. (lacht) De nipte nederlaag tegen Mechelen heb ik helaas niet kunnen zien. Ik geraakte met mijn iPhone, die nog is ingesteld op de Kroatische App Store, niet aan de app van Eleven Sports om de livestream te bekijken. Dus volgde ik op m’n hotelkamer de wedstrijd via een andere app met tekstnotificaties”, klinkt het.

Split

“Hoe dan ook: de eerste trainingen met m’n ploegmaats zijn positief, de coach vertelde me al zijn voetbalvisie en principes. Met vier of drie achterin, of met één of twee spitsen: bij Domzale speelden we al met verschillende systemen”, aldus Ivan Durdov.

“Oostende doet me denken aan m’n geboortestad Split: het ligt aan de zee en het waait er ook altijd. Ach, ik kan iedereen aanraden eens naar Split te komen. De kristalblauwe Adriatische zee is er prachtig. De stad is voetbalgek, net als heel Kroatië. Hajduk Split is de grootste club van de stad en heeft de beste supporters, beter dan die van Dinamo Zagreb (knipoogt). Ivan Leko (ex-Antwerp en -Club Brugge) was er ooit jeugdspeler en is er nu hoofdcoach, met Adnan Custovic (ex-KVO en -KVK) als assistent. Er spelen ook toppers als doelman Lovre Kalinic (ex-Gent), en internationals en WK-gangers Nikola Kalinic en Marko Livaja. Kroatië heeft ook een verleden van topaanvallers, denk aan Mario Mandzukic, Dado Prso, Alen Boksic en Davor Suker. (lachje) Daarom, ik speel met rugnummer 17, net als Mandzukic. De Kroatische nationale ploeg helpt andere Kroaten aan meer bekendheid en herkenbaarheid. En dat we zo’n goed voetballand zijn, komt door de prima voetbalscholen, dito clubs en echte sportmentaliteit.”

Iets wat Durdov ook bij KVO kan bewijzen? Hij ondertekende een contract tot en met 2026 met optie.