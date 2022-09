Kortrijk lijft Bosnische international Stjepan Loncar en Oekraïense rechtsachter Oleksiy Sych in

Geen één, maar twee inkomende tranfsers op deadline day, zo kennen we KV Kortrijk. Een uur voor het afsluiten van de transfermarkt was de transfer van Oleksiy Sych (21) rond. Eerder was al de komst van Stjepan Loncar (25) gemeld.

Kortrijk heeft dinsdag de komst van middenvelder Stjepan Loncar aangekondigd. De 25-jarige Bosniër wordt voor één seizoen gehuurd van de Hongaarse landskampioen Ferencvaros. Aan het einde van het seizoen kan Kortrijk de aankoopoptie lichten en de middenvelder permanent overnemen.

Loncar begon zijn carrière in eigen land en won in 2017 de Bosnische beker. In 2018 verhuisde hij naar Rijeka in Kroatië, waar hij in 113 wedstrijden 12 doelpunten scoorde en 14 assists gaf. Hij won 2 keer de Kroatische beker en haalde de groepsfase van de Europa League.

Hongaarse beker

Afgelopen seizoen maakte Stjepan de oversteek naar de Hongaarse recordkampioen Ferencvaros. Hij won er de titel en de Hongaarse beker. Stjepan Loncar kwam ook al 11 keer uit voor het nationale Bosnische elftal, maar scoorde tot dusver geen enkel doelpunt voor zijn land.

Oekraïner Oleksiy Sych is laatste zomeraanwinst van KV Kortrijk. Sych is een rechtsachter en komt over van het vaderlandse Rukh Lviv. Hij speelde 20 wedstrijden op het hoogste Oekraïense niveau. Sych haalde reeds dertien caps voor de nationale onder 21. De verdediger moet de concurrentie aangaan met Nayel Mehssatou.

Huiswerk afgerond

Na een middenvelder in de persoon van Stejpan Loncar heeft KVK nu ook nog een vleugelverdediger binnengehaald. Op die twee plekken moest de kern absoluut nog versterkt worden, dus Matthias Leterme en co. hebben hun huiswerk goed afgerond. Sych maakt in een van de komende dagen de oversteek naar Kortrijk.