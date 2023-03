Kan KV Kortrijk thuis tegen Club Brugge nog eens stunten? “Tegen topclubs behaalt KVK de beste resultaten”

De West-Vlaamse derby KV Kortrijk-Club Brugge van zaterdagnamiddag wordt er één onder hoogspanning: op vijf speeldagen van het einde van de reguliere competitie verkeert de thuisploeg nog altijd in degradatiegevaar, terwijl de bezoekers riskeren om play-off 1 te missen. Vijf vragen aan Lorenzo Staelens en Henk Houwaart, beiden ex-KVK én ex-Club.

Lorenzo Staelens: “Dat ik in die twee keer dat ik met Kortrijk thuis tegen Club speelde telkens de taak kreeg om tegen Jan Ceulemans te verdedigen. Ik had zoveel respect voor hem dat ik schrik had om hem te blesseren met het oog op de Europese wedstrijden en de nationale ploeg. Na de wedstrijd ging ik naar hem toe en zei ik: ‘Sorry dat ik een paar tikjes uitdeelde. Het zal toch gaan woensdag?’ Later bleek dat hij mijn naam had laten vallen bij Michel Van Maele als mogelijke versterking en dat ik daardoor naar Club ben kunnen gaan.”

Henk Houwaart: “Ik ben met Kortrijk gepromoveerd en in die drie jaar in eerste heb ik thuis twee keer gewonnen van Club, met 3-1 en met 1-0, en één keer gelijkgespeeld. Fantastische herinneringen. En: ik heb met Club ervaren hoe moeilijk het is om daar als topclub op bezoek te gaan.”

Staelens: “Het Guldensporenstadion is een van de tofste stadions van België. Ik vind het prachtig en fantastisch om in te spelen. Destijds was het ook een van de beste grasmatten, perfect onderhouden door Frank Remmery. De sfeer is er altijd goed. Als je aan de kant van de spionkop speelt, geraken die mensen in een andere dimensie. Als speler ga je daarin mee en doe je iets meer.”

Houwaart: “Je hebt inderdaad de impact van die spionkop en de grote tribune. Meestal is die helemaal gevuld. Maar er is zoveel veranderd hé. Kortrijk is Kortrijk niet meer.”

2. Wat vinden jullie van het huidige KV Kortrijk?

Houwaart: “Ik vind het niet zo goed. Ik zie ook niet het vloeiende spel dat je als tegenstander schrik inboezemt. Je kunt je nog altijd wel aan een warm onthaal verwachten, maar het is geen goeie ploeg meer. Ze staan niet voor niets achteraan. Je weet ook: drie coaches in een seizoen betekent elke keer een andere mentaliteit en een andere benadering. Dat kan nooit goed zijn, wat trouwens ook voor Club geldt.”

Staelens: “Kortrijk is veel te wisselvallig. Ik vind dat het niet honderd procent aan elkaar hangt. Tegen topclubs als Antwerp en Genk kan het de wedstrijd naar zijn hand zetten, maar als het in het klassement een kloofje kan slaan tegen mindere ploegen als Oostende, lukt het niet om als één blok te voetballen. Dat komt omdat er mannen bij zitten die dan denken: het is maar tegen die of die, het zal wel gaan… Er is kwaliteit, maar het zijn vooral individualisten. Selemani is een goeie speler maar speelt meer voor zichzelf dan voor de ploeg. Voorin zijn het bijna allemaal technisch goeie en snelle jongens die wel eens een match kunnen beslissen maar van samenspelen niet veel kaas gegeten hebben.”

3. Wat verwachten jullie van de wedstrijd?

Houwaart: “Dat het een lastige wedstrijd wordt voor Club. Kortrijk heeft de punten broodnodig en de mentaliteit dat het thuis iets meer kan tegen een topclub zit er nog altijd in. Club was tegen Standard iets beter, maar die lijn doortrekken wordt niet makkelijk. Ik ga naar alle thuiswedstrijden en zie toch nog een paar zwakke punten. Vanachter kon Mata naar Barcelona maar nu… Ik weet niet wat er met hem scheelt. En Mechele… die heeft met Sylla natuurlijk iemand naast zich die af en toe doorslaat. Op het middenveld ben ik blij dat Rits er eindelijk in staat, al heeft hij nog niet de conditie om twee keer drie kwartier te vlammen. Vanaken blijft een hele belangrijke speler maar moet wat harder worden en meer de baas spelen, vind ik. Als Club als een geheel speelt, dus niet als los zand, en zijn kwaliteiten naar voor brengt, is het beter dan Kortrijk.”

Staelens: “Ik verwacht een heel geladen wedstrijd. Na twee nederlagen moet Kortrijk dringend punten halen; en Club staat onder druk van Gent voor play-off 1 en moet winnen. Tegen Standard kon het de zege forceren door iets meer te willen dan de tegenstander. Dat mis ik soms bij Kortrijk, al zal dat nu niet het geval zijn: tegen topclubs haalt het dit seizoen de beste resultaten.”

4. Wie gaat er winnen?

Staelens: “Het wordt een gelijkspel met veel doelpunten. Ik denk 2-2. Voor Kortrijk is dat in deze positie meegenomen: beter één punt dan geen. Voor Club is dat niet genoeg.”

Houwaart: “Ik denk dat Club het toch nipt zal halen: 0-1.”

5. Hebben jullie nog een band met KV Kortrijk?

Houwaart: “Neen, helaas niet. Vroeger, met voorzitter Arsène De Gryse, werd ik wel eens uitgenodigd, en dat was elke keer leuk om daar nog eens te komen.”

Staelens: “Bij mij is de band verbroken sinds Matthias Leterme zijn beloftes tegenover mij niet is nagekomen. Toen ik er met De Boeck overnam van Anastasiou werd mij gezegd dat ik er aan lage financiële voorwaarden moest beginnen omdat ze net drie trainers hadden moeten ontslaan, maar dat mijn loon opgetrokken zou worden als we goed zouden werken. We redden ons en haalden de halve finale van de beker, maar toch kreeg ik weer dezelfde voorwaarden voorgelegd. Op een bepaald moment is er iets gebroken en werd mijn contract niet verlengd. Toen ik later Leterme nog eens ben tegengekomen, wou hij mij een hand geven, maar ik heb gezegd: ‘Voor mij hoeft dat niet meer, jongen. Als jij voor mij geen respect toont, dan heb ik ook geen respect voor jou.’

Het zijn intussen overal allemaal andere mensen hé. Bij Club Brugge ken ik alleen nog Pascal Plovie. En vorige week was ik bij Anderlecht – Villarreal, en moest Marc Coucke eerst naar mijn naamkaartje kijken om zich te herinneren wie ik was.” (lacht) (Christian Vandenabeele)