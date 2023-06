Kaminski Group heel kort voorgesteld als nieuwe eigenaar KV Kortrijk: “Zijn er zeker van dat deze club een goede toekomst tegemoet gaat”

KV Kortrijk heeft woensdagmiddag officieel de Kaminski Group voorgesteld als nieuwe eigenaars van de club. Echter heel kort: in een persmoment van een vijftal minuten zonder vragen gaf Michael Kaminski, zoon van Maciek Kaminski, uitleg bij de aankoop van KVK. Ken Choo, de handlanger van Vincent Tan, gaf spreekwoordelijk de fakkel door.

“In naam van Vincent Tan wil ik de Kaminski Group bedanken voor de vlotte samenwerking en feliciteren met de aankoop van deze prachtige club”, opende Ken Choo het persmoment. “Meneer Tan wenst jullie het allerbeste en hoopt dat jullie de club naar een hoger niveau kunnen tillen. De nieuwe eigenaars zullen een frisse wind en nieuwe energie in KV Kortrijk blazen, wij wensen hen daar veel succes bij.”

Daarna was het de eer aan de nieuwe eigenaars van KV Kortrijk. Maciek Kaminski gaf meteen de eer aan zijn zoon Michael, die een soort voorgekauwd statement voorlas. “Voor ons is dit het begin van een nieuw avontuur”, klonk het. “Het is niet alleen een investering in de voetbalclub Kortrijk, maar ook in de stad als geheel.” De Amerikanen willen de club op alle vlakken verbeteren. “Mijn vader en ik weten dat de Belgische competitie heel sterk is, we kijken er dan ook naar uit om talent naar Kortrijk te brengen. We willen de kwaliteit van deze kern verbeteren.”

“Ons grote doel is om de fans trots te maken”, klonk het ook nog. “Succes is geen makkelijke opdracht. Kortrijk speelt al 16 jaar na elkaar op het hoogste niveau, dat is een prestatie om trots op te zijn. We zijn er zeker van dat we deze club verder naar succes kunnen leiden in de toekomst.”

Kaminski sloot af met een boodschap voor de fans: “We hopen op jullie steun en vertrouwen in ons, laten we samen aan een mooi avontuur schrijven.”