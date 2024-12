Joaquin Seys verlengt contract bij Club Brugge tot 2028

Joaquin Seys heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2028, zo bevestigt de landskampioen vrijdag via zijn website. De Belgische verdediger kent dit seizoen zijn doorbraak bij blauw-zwart en zag zijn sterke seizoensstart eerder deze week beloond worden met de Trofee Dominique D’Onofrio, de prijs voor de beste debutant onder twintig jaar in de Jupiler Pro League.

De 19-jarige Seys is een jeugdproduct van Club, dat afgelopen zomer de overstap maakte van Club NXT naar de A-kern. De linksvoetige verdediger, die op de rechtsachterpositie wordt uitgespeeld, werd meteen een vaste waarde in het elftal van trainer Nicky Hayen en kwam tot dusver al 25 keer in actie, waarin hij twee keer scoorde.

Door zijn sterke seizoensstart riep bondscoach Domenico Tedesco Seys begin vorige maand voor het eerst op voor de Rode Duivels. De jonge verdediger moest uiteindelijk geblesseerd afhaken voor de Nations League-wedstrijden tegen Italië en Israël na een hevige botsing in de competitiematch tegen Beerschot.