Jelle Vossen over komst van vriend Ruud Vormer: “Hij voetbalt ook voor zijn eigen toekomst”

Ruud Vormer is eindelijk een Boer. Jelle Vossen is dat al even. Hun carrièreverloop is ongeveer hetzelfde: plots overbodig bij Club Brugge en Essevee die hen een uitweg biedt. De twee carpoolen zelfs naar het werk vanuit Knokke. “We wonen amper een paar honderd meter van elkaar en onze kinderen gaan naar dezelfde school”, zegt Jelle Vossen.

Jelle Vossen (33) en Ruud Vormer (34) voetbalden bij Club Brugge zowat vijf seizoenen samen. Dat Vormer nu ook bij Essevee aan de slag gaat, is een opsteker voor de club. Een ervaren krijger op het middenveld kon de club wel gebruiken. De twee zagen elkaar zelfs nog geregeld. “Aan de schoolpoort”, zegt Vossen. “Ik heb hem deze ochtend(woensdag, red.)opgepikt en we reden samen naar Waregem. Ik kon hem wegwijs maken in het complex en het feit dat ik er ben, kan zijn integratie gemakkelijker laten verlopen. Het is leuk om weer in dezelfde ploeg te spelen en hopelijk kan hij die extra boost brengen die we nodig hebben.”

Tijdens de rit, die ongeveer een uur duurde, praatten de twee al uitvoerig. “Ik heb Ruud op het hart gedrukt dat hij zich op alle vlakken zou moeten aanpassen. Club Brugge, en dat mogen we eerlijk zeggen, is op alle vlakken buiten categorie in België. Dan denk ik aan accommodatie, de manier van voetballen, de kwaliteit, enzovoort. In Waregem is het net ietsanders, maar het is een heel leuke cluben ook hier is het professioneel werken.We zullen net iets meer achter de bal moeten lopen, terwijl Club dominant voetbal hoort te brengen.”

Vergelijkbare situatie

Wat opvallend is: in januari 2020 maakte Vossen dezelfde overstap, van Club Brugge naar Zulte Waregem. Ook toen kreeg Vossen “een financiële rugzak mee” om de transfer te kunnen afronden. “Het is een vergelijkbare situatie”, zegt de Limburger. “Ik ben eigenlijk niet echt verrast door zijn komst. Van de ene op de andere dag werd er ook plots niet meer op mij gerekend. Dat is het voetbal, dat kan altijd gebeuren. Ik zat ook een half jaar in de tribune. En dan wil je maar één ding: weer elk weekend tussen die lijnen staan. Het is een heel leuke en goede oplossing voor iedereen. Ruud komt weer aan voetballen toe en Club Brugge wordt wat ontlast. Je merkt dat hij die wedstrijden enorm heeft gemist, daar draait een voetbalcarrière tenslotte om. En ik snap ook dat hij niet in een club wilde gaan voetballen aan de andere kant van het land. Je hebt je vrouw, je kinderen. Daar hou je rekening mee.”

Rest de vraag: hoe fit is Ruud Vormer? We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat hij op en top prof is en zich verzorgd heeft. “Dat zegt hij zelf ook. Uiteraard zal het matchritme wel wat ontbreken. Het is moeilijk in te schatten of we meteen de beste Ruud gaan zien. Maar als hij kan doen wat hij gedaan heeft voor Club Brugge, kan hij héél belangrijk zijn voor ons. Met zijn komst toont de club aan dat er absoluut geloof is in het behoud.”

Vormer wordt voor een half seizoen gehuurd. Daarna is hij een vrije speler. Als Essevee in 1A blijft, ligt er een contract van twee jaar klaar. “Ik vind dat positief. Zo speelt Ruud ook voor zijn eigen toekomst. Dat kan alleen maar een extra motivatie zijn om er alles aan te doen om Zulte Waregem erin te houden.”

Bacterie in bloed

We hebben het nu al de hele tijd over Vormer gehad, maar hoe is het gesteld met Jelle Vossen, die niet fit is? “Na de WK-break ben ik ziek geworden. Ik liep een bacterie op in mijn bloed, brute pech. Ik heb er enorm van afgezien en belandde vijf dagen in het ziekenhuis. Als reactie daarop kreeg ik ook een longontsteking. Dat alles had een enorme impact op mijn lijf en ik moet mijn spiermassa weer opbouwen. Ik probeer stap voor stap terug op niveau te komen, dus ik train vooral binnen. Wanneer ik weer topfit zal zijn? Het is moeilijk om daar een termijn op te plakken. Maar ik zal er alles aan doen om samen met de andere jongens Essevee het behoud te bezorgen”, klinkt het strijdvaardig. (JC)