Jelle Brulez, COO van KV Kortrijk, blikt vooruit naar competitiestart: “KV Kortrijk is en blijft een prachtige club”

Zondag start voor KV Kortrijk de competitie met een verplaatsing naar AA Gent. Na een door het Kaminski-fiasco verstoorde voorbereiding, kondigt er zich voor de Kerels een aartsmoeilijk seizoen aan. “Ik denk dat we het vertrouwen mogen hebben om te zeggen: ‘Het zal lukken’”, aldus COO Jelle Brulez. “De stabiliteit binnen de structuur moet ervoor zorgen dat we ook nu de sportieve doelstellingen halen.”

Het begon met het ontslag van algemeen manager Matthias Leterme en voorzitter Ronny Verhelst, toen hen duidelijk werd dat Vincent Tan en Ken Choo de club liever wilden verkopen aan de obscure Kaminski Group dan aan de door hen voorgedragen Premier Leagueclub Burnley FC. Na een impasse van twee maanden bleken de Kaminski’s een onbetrouwbare partij te zijn en is KVK toch nog altijd in Maleisische handen. Het zorgde voor onzekerheid en vertraging op de werkvloer.

Onvoorwaardelijke betrokkenheid

“Ook de mediatisering van heel dat overnameproces maakte bepaalde zaken binnen de club er niet makkelijker op”, benadrukt COO Jelle Brulez.

“Het creëerde onrust bij de interne medewerkers en dat maakt het moeilijk als je in een werking met zo’n klein team bijna onvoorwaardelijke betrokkenheid van hen vraagt. Maar: het is fantastisch te zien hoeveel weerbaarheid en veerkracht ze uiteindelijk hebben getoond. Dat was trouwens ook al het geval in de covidperiode en tijdens de degradatiestrijd.

“Hoewel we ons wisten te redden en we commercieel een sterke groei hadden doorgemaakt – opnieuw boven het niveau van voor de covidperiode – leek het ernaar uit te zien dat er zich veel tegen ons aan het keren was. Maar toch voelde je enorm veel engagement en strijdkracht. Dat merkte ik ook elke keer in gesprekken met supporters, bij wie dat gevoel ook gegroeid is door de sportieve redding vorig seizoen. Ze stralen iets uit van: er gebeuren een paar dingen waar we geen vat op hebben, maar niet met ons hé! Net als wij zijn ze ervan overtuigd dat we hier sterker zullen uitkomen. Die passie is het DNA van de club. Dat wordt belichaamd door de medewerkers en de supporters en het is wat ze ook bij de spelers willen zien.”

“Zelf stond ik er in die periode idealistisch in, los van wat er zou kunnen gebeuren. In die zin dat ik een sterk geloof heb dat KV Kortrijk een club is die gemaakt wordt door de mensen die er werken, de supporters, de partners en de stakeholders. En dan zeg ik: het DNA van deze prachtige club is veel te sterk om dat te verloochenen. We beseffen dat we soms in een andere realiteit werken, als we zien wat er bij andere clubs gebeurt, maar we voelen ons te sterk om ons daarbij neer te leggen. KV Kortrijk blijft dat DNA, die medewerkers en onze supporters, wie er ook komt. We zullen er alles aan doen om het authentieke en zelfredzame karakter van onze club te behouden.”

Commerciële groei

Het vertrek van algemeen manager Matthias Leterme werd intern opgevangen. “Met Matthias is er een schakel weggevallen die zeker ook in de maanden juli en augustus heel belangrijk was om als eindbeslissingsnemer voor contractonderhandelingen met spelers te fungeren,” beseft hij. “Maar de managementstructuur die er nu is, was toen organisch ook al aanwezig. Om ons potentieel verder te kunnen ontwikkelen, gaan we ook het team achter de schermen verder uitbouwen. Want er is ruimte om opnieuw organisch te groeien en de volgende stappen te zetten.”

Zijn geloof in het product KVK, is wel degelijk gebaseerd op feiten, benadrukt hij. “Hoewel we in de huidige infrastructuur commercieel soms aan ons plafond lijken te zitten, overtreffen we dat toch nog iedere keer. Ondanks de voorbije impasse zitten we qua sponsoring toch weer op hetzelfde niveau als vorig seizoen en kunnen we met de individuele verkoop van wedstrijden zelfs nog beter doen. Ik voelde wel twijfel in gesprekken met partners, maar onze grote troef is dat we value for money geven. We beschikken over een enorm sterk mediateam waarmee we onze partners via onze eigen kanalen exposure kunnen bieden op momenten dat die via de prestaties op het veld wat minder is. We hebben ook de jongste fanbase van de Jupiler Pro League en dat is een heel interessante doelgroep voor heel veel bedrijven.”

Ook de abonnementenverkoop lijkt niet te zullen lijden onder de onzekerheid van de voorbije maanden, stelt hij vast. “Qua abonnementen zitten we nu al ongeveer op hetzelfde aantal als vorig seizoen, 2700 – zonder afgeleide abonnementsformules en VIP-abonnementen – en we hebben nog anderhalve een week tot onze eerste thuiswedstrijd. Met nog wat sportieve argumenten denk ik dat we zelfs voorbij dat aantal zullen gaan.”

Andere sportieve keuzes

Door de impasse is er vooral vertraging opgelopen bij de noodzakelijke versterking van de spelerskern. Bovendien is van de ploeg die zich vorig seizoen maar net kon redden aanvoerder D’haene om medische redenen gestopt en werden met Watanabe en Selemani twee steunpilaren verkocht.

“Dat we minder tijd gekregen hebben, zullen we moeten compenseren met nog meer strijdvaardigheid en creativiteit”, aldus Brulez. “Daar is in de omkadering met Pieter Eecloo en Rik Foulon voldoende kwaliteit en ervaring voor aanwezig. Het hangt ook af van welke keuzes je maakt met de beschikbare middelen. Zo kunnen we al wat financiële ruimte creëren door voor een kern van 23 in plaats van 28 spelers te kiezen. Maar, inderdaad, ik zie ook dat Westerlo 6 miljoen euro betaalt voor een spits van Osijek.

“Feit is dat het er niet gemakkelijker op geworden is en dat het een moeilijk seizoen zal worden, maar ik denk dat we het vertrouwen mogen hebben om te zeggen: ‘Het zal lukken.’ De stabiliteit binnen de structuur moet ervoor zorgen dat we ook nu de sportieve doelstellingen halen.”