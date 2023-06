Is Ronny Deila de juiste coach voor Club Brugge? “Zijn grote kracht is zijn charisma”

Vorig seizoen koos Club Brugge met Carl Hoefkens voor een hoofdcoach zonder ervaring, maar die wel opgeleid was in de clubcultuur. Nu is de keuze gevallen op de ervaren Ronny Deila (47), de Noorse trainer van Standard, en is de vraag: past hij wel in de cultuur? Het oordeel van de doorgewinterde analisten Wim De Coninck en Alex Teklak.

“Wat is cultuur?” zegt Wim De Coninck. “Als een coach je kampioen maakt, past hij altijd. Het is ook niet dat Club zo’n cultuur heeft als bijvoorbeeld Ajax, waar je verplicht bent in een bepaald systeem te spelen. Bij Club heb je daar als coach toch redelijk wat invloed op. Het opstellen van het elftal is iets anders: blijkbaar wordt een jonge coach bij Club wel eens in een bepaalde richting geduwd, maar met Deila zullen ze dat niet moeten doen. Hij is charismatisch en heeft iets van: ik zal hier wel zeggen hoe het moet. Het is iemand die zichzelf durft te zijn en lak heeft aan alles wat niet in zijn kraam past. Hoewel hij nog relatief jong is, verdiende hij al zijn strepen. Het is een kampioenenmaker, in verschillende landen, én hij kent de Belgische competitie. Hij zal ook wel ingefluisterd krijgen dat hij Yaremchuk weer op niveau moet brengen, zoals Scott Parker en Rik De Mil, en ik hoop dat het lukt. Maar Yaremchuk zit heel ver, hé. Van iemand met zoveel kwaliteiten heb ik dat nog maar zelden gezien.”

Stabiliteit

“Die vraag werd bij Standard ook gesteld, of hij wel de juiste coach was”, zegt Alex Teklak. “Want het is toch een speciale club, waar veel coaches niet slaagden. Maar Deila had snel een band met het publiek. Warmbloedig als hij zelf is, bracht hij energie in het stadion en in de ploeg. Ook in Brugge zal hij daarvan gebruik kunnen maken, want ook daar is het een heel warm publiek.”

“Deila heeft lak aan alles wat niet in zijn kraam past” – Wim De Coninck

“Het grote verschil is natuurlijk dat hij er minder argumenten zal hebben op het moment dat de resultaten niet goed zijn. Dat hij niet zal kunnen zeggen dat hij niet het materiaal heeft om zijn ambitieuze ambities waar te kunnen maken. In Brugge is het simpel: je moet winnen. Er zal verwacht worden dat hij de stabiliteit brengt die er onder Michel Preud’homme en Philippe Clement was. Bij Standard was hij van plan om 4-3-3 te spelen, maar toen bleek dat hij daarvoor de juiste flankspelers miste, heeft hij zich aangepast en gekozen voor een systeem waarin zijn beste spelers het best rendeerden.”

Jongeren

“De grote kracht van Deila is zijn charisma, het respect dat hij op natuurlijke wijze afdwingt. De eerste keer dat ik hem zag, dacht ik meteen: die heeft iets. Hij is heel open en direct, maar met veel respect, nooit agressief. In de staf van Standard vinden ze dat zijn grootste troef is dat hij het beste in spelers naar boven kan brengen.’ Zo leverde hij uitstekend werk met jongeren die nog in de postformatiefase zaten. Noah Ohio zegt mij: ‘Deila is hard, maar correct en loyaal.’ Dat biedt perspectieven voor de talenten van Brugge. Yaremchuk? Hij zal alles doen om hem te helpen, maar dan zal het aan Yaremchuk zelf zijn”, besluit Teklak.