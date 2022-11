Invaller Gano bezorgt Essevee kwalificatie in Lommel

Zulte Waregem bekert verder. Invaller Zinho Gano bezorgde zijn club een ticket voor de achtste finales in de beker van België op het veld van Lommel uit 1B. Voor de inbreng van de goaltjesdief was Essevee aanvallend onmondig en Bossut pakte een paar goeie ballen. Opdracht volbracht met weinig geleverde inspanningen en op naar de levensbelangrijke kelderkraker van zaterdag tegen Eupen.

De bekerwedstrijd tegen Lommel kon Essevee helpen om vertrouwen te danken met het oog op het competitieduel tegen Eupen. Coach Mbaye Leye voerde een paar wissels door. Zo stond het vooraf vast dat Bossut in de beker zou aantreden. Ook Drambaiev, Vigen, Sangaré en Ndour kwamen in de basis. Daardoor zaten Rommens, Vossen, Gano en Fadera op de bank. “Wie goed werkt, verdient een kans”, zei Leye in de aanloop naar deze partij.

Na vier minuutjes al testte de thuisploeg of Sammy Bossut wakker was. Een trap van Vansca pakte hij prima. Vigen kon dan eens trappen op een afvallende bal, zijn poging hobbelde naast. Essevee had het merendeel van het balbezit, maar toch waren het weer de Limburgers die gevaarlijk kwamen opzetten. Vansca kapte zich prima vrij. Opnieuw stond Bossut pal.

De bezoekers lieten het niet aan hun hart komen. Sissako pakte uit met een leuke slalom. Zijn schot eindigde op Limburgse benen. Na een foute communicatie in de verdediging dook Chadli alleen voor Bossut op, de ervaren goalie loste het probleempje op.

Mbaye Leye gaf dan aan dat ze druk moesten zetten en hoger gaan spelen. Essevee trok het spel naar zich toe, maar deed daar bijzonder weinig mee. De dreiging kwam van – alweer – Vansca van de thuisploeg. Ter illustratie, de thuisdoelman had helemaal geen werk voor rust.

Leye grijpt in op het uur

Sissako haalde meteen na de pauze de achterlijn en zag zijn voorzet net niet in doel eindigen. Bossut moest dan weer attent zijn op een verre lob. Op het uur greep Mbaye Leye in met drie wissels. Gano, Vossen én Fadera kwam in de ploeg, Drambaiev, Offor en Ndour mochten naar de kleedkamer.

Die ingreep resulteerde meteen in een voorsprong. Fadera vond Gano en de goaltjesgetter deed wat van hem verwacht wordt: scoren, 0-1. Daarvoor stond Gano wel eventjes neus aan neus met de doelman van de thuisploeg. Dat was snel vergeten na zijn doelpunt.

Lommel-coach Bould voerde nog een dubbele wissel door, maar kon het tij niet meer keren. Een minuut voor affluiten kon invaller Kadiri staalhard koppen, Bossut redde prima. Er was ook nog een slotoffensief, Caue kopte pal op de doelman.

Veel meer viel er eigenlijk niet te vertellen over dit bekerduel. Essevee was aanvallend onmondig tot de inbreng van Vossen, Fadera en Gano. De kwalificatie voor de achtste finales is binnen. Dat moet een opsteker zijn voor het komende levensbelangrijke duel tegen Eupen. Het gevoel moet goed zijn, binnen de spelersgroep. Na de onverhoopte 2-2 bij KV Mechelen tankt Essevee weer een beetje extra vertrouwen. (JC)

Doelpunten: 70’ Gano 0-1

Gele kaarten: 33’ Ndour, 51’ Sissako, 66’ Gano, 79’ Miroshi

Rode kaarten: geen

Lommel: Ivezic, Roque, Chadli, Tolinsson (78’ Kadiri), Belghali, Thordarson, Monjonell, Granell, Vansca (78’ Anello), Amankwah, Caue

Zulte Waregem: Bossut, Ciranni, Tambedou (80’ Sormo), Willen, Miroshi, Drambaiev (60’ Fadera), Sissako, Vigen, Sangaré (80’ Rommens), Ndour (60’ Gano), Offor (60’ Vossen)