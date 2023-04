In het zog van de drie degradatiekandidaten: het is niet over voor het over is

Is het een roadmovie? Van Waregem naar Brugge en dan door naar Oostende. Is het een barometer? Hoeveel leven zit er nog in de drie West-Vlaamse degradatiekandidaten Zulte Waregem, KV Kortrijk en KV Oostende? We woonden vorige vrijdag en zaterdag, met nog maar vier matchen op de kalender, hun hevige strijd om het behoud in 1A bij. Ze verloren alle drie, het werd een gitzwarte film. En de barometer stond schrikwekkend laag. Impressies van een doortocht van 24 uren bij drie clubs in doodsangst.

Vrijdagavond: Zulte Waregem-Antwerp

Wind en regen gieren over de Elindus Arena. Het is 10 graden maar de gevoelstemperatuur ligt nog een stuk lager: heel Essevee rilt, de degradatie komt steeds dichterbij. Nog maar vier speeldagen en nog steeds drie punten achter op Eupen en twee matchen minder gewonnen, er moét tegen Antwerp dus iets gehaald worden. Perschef Sciandri vroeg eerder deze week onze krant op. Zo vernam hij het ook eens van een ander: analist Dennis van Wijk en coach Yves Vanderhaeghe – hij was twee weken ervoor nog gevraagd als vervanger van Mbaye Leye, maar hij weigerde – voorspelden daarin koudweg dat Essevee het niet zal halen.

Maar de nieuwe coach Frederik D’Hollander predikt moed en karakter. Net zoals zijn team bij zijn debuut op Standard (2-2) had getoond. En net zoals hij vorige zondag in de halve marathon van Gent had doorgebeten na een val in kilometer 18. Een dag eerder, op donderdag, volgde eindelijk nog eens goed nieuws: Ruud Vormer, strijder en leider par excellence, werd weer wedstrijdfit bevonden. Vormer werd in januari binnengehaald bij Essevee maar viel half februari alweer uit met een sleutelbreuk. Zou het een risico zijn om hem meteen in de basis te droppen? Dat wilde Dani Ramirez, de Spaanse middenvelder die al bijna twee maanden de selectie niet haalt, naar verluidt op training wel eens uittesten. “Ja, Daantje vloog er nogal in”, grijnsde Vormer achteraf. Maar blijkbaar viel die test mee en twijfelde D’Hollander ook geen seconde: Vormer stond meteen in de basis.

Jelle Vossen verloor met Zulte Waregem thuis tegen Antwerp. © KURT DESPLENTER BELGA

Al stijgt de temperatuur daarmee nog niet meteen. Weinigen in de perszaal geven Essevee nog veel kans op het behoud. “Hoe correct zal Eupen de resterende matchen afwerken”, klinkt het ook zorgelijk in de perszaal. Waarop niet eens fijntjes wordt gealludeerd op een paar eerdere verdachte reddingsoperaties van de Oostkantonners. “Weet je nog die drie goals op 17 minuten tegen Moeskroen, van de Japanner Yuta Toyokawa, waarmee Eupen zich in 2018 in de laatste match redde?” Ter verduidelijking: Toyokawa maakte toen twee doelpunten met het hoofd terwijl hij amper 1,70 meter groot is…

“Wat gebeurt er met het stadion bij een overname van Essevee? Dat wordt nog een ingewikkeld verhaal”

Een enkele collega vraagt zich al af of er al scenario’s in het Regenboogstadion klaarliggen voor 1B. En wat in het geval van een overname – twee weken geleden lekte uit dat Essevee en eigenaar Tony Beeuwsaert nu toch niet afkerig staan tegenover nieuwe aandeelhouders, zelfs buitenlandse. “Wat gebeurt er met het stadion bij een overname van de club? Het stadion is eigendom van Stad Waregem, Essevee dat mee zwaar investeerde in de nieuwe tribunes gebruikt het in erfpacht. Dat wordt nog een ingewikkeld verhaal. Antwerp FC is een nog moeilijker verhaal. Het onmondige Essevee houdt wel 85 minuten stand mits het nodige geluk, maar dan voltrekt Toby Alderweireld tweemaal het logische vonnis (0-2). In de perszaal lijkt men al zeker: “Geen frietjes en hapjes meer. Wat gaan we die unieke traditie van Essevee volgend jaar missen.”

Ook Patrick Goots, analist voor de Gazet van Antwerpen, weet het dan al: “Neen, ze halen het niet.” Maar coach D’Hollander blijft wel rekenen. “Vier punten inhalen”, klinkt het op de persbabbel. Achteraf heeft de sympathieke man nog een korte, collegiale babbel met Antwerp-coach Mark van Bommel. Ook al speelde D’Hollander nauwelijks een paar matchen op het hoogste niveau met zijn Essevee, hij was toch even de gelijke van een ex-speler van onder meer Barcelona, Bayern München en AC Milan. Dat nemen ze Fredje alvast niet meer af. Het is intussen al bijna middernacht en nóg kouder geworden rond het imposante, vernieuwde stadion, ingebed tussen hypermoderne en hoge gebouwen, als was het het stadion van de New York Yankees. Een mens kan zich niet voorstellen dat hier volgend jaar tweedeklassevoetbal moet worden opgediend. Vlak naast het stadion aan de Zuiderlaan huist het Parkhotel. Tadej Pogacar slaapt al diep dromend van een zegetocht naar Oudenaarde zondag. Hij wordt niet gestoord, het is doodstil rond de Gaverbeek…

Zaterdagnamiddag: Cercle Brugge-KV Kortrijk

Nog steeds guur weer, nog steeds maar 10 graden. Maar de gevoelstemperatuur op en rond Jan Breydel ligt al een stuk hoger dan in Waregem gisteren. Reden: KV Kortrijk telt al zes punten voorsprong op nummer 16. Winnen op Cercle en KVK is veilig, rekende coach Bernd Storck al voor: “We hebben nog minimum drie punten nodig. Het wordt moeilijk, maar ik heb vertrouwen in ons team en onze meegereisde supporters.” En voor die laatsten doet de club meteen al een geste: iedereen die komt supporteren in Brugge, krijgt 10 euro extra op zijn drankkaart. En bij winst volgt nog eens 10 euro! Hopla, het mag wat kosten, dat behoud. Een eersteklasser is voor mogelijke overnemers – daar hoopt ceo Matthias Leterme nog op – een stuk aantrekkelijker dan een tweedeklasser. En KVK mág zich al rijk(er) rekenen: er zal serieus gecasht worden bij de verkoop van toppers als Selemani, Kadri en Watanabe.

Tsuyoshi Watanabe zag KVK verliezen op Cercle. © KURT DESPLENTER BELGA

De actie van de club was alvast een succes, Kerels drinken graag ene meer, bijna 600 rood-witte fans bevolken het uitvak. Op Cercle is dat maar een kleine minderheid van de toeschouwers… Maar het helpt niet. De bezoekers worden in de eerste helft helemaal weggespeeld door Cercle, 2-0 aan de rust. Dan zou je verwachten dat Bernd Storck in een Duitse colère zou schieten, maar neen, aan de rust klinkt in de Kortrijkse kleedkamer al meteen: “we vergeten deze match. Vanaf nu telt alleen Eupen volgende week!” En dus meteen drie wissels. Ook het nieuwe sterretje Kadri mag gaan rusten. Geen risico meer, want de Algerijnse spelmaker staat al op vier gele kaarten.

Volgens insiders heeft Storck zich onmogelijk gemaakt bij KVK

Overbodige tweede helft dus. Dan is de persconferentie achteraf interessanter waar Storck zegt dat KVK al veel langer geen weg kan met agressieve en fysieke druk. “Daar moet richting volgend jaar toch aan gewerkt worden.” Ah, wil Storck dus blijven als ze zich redden? Na zijn derde mirakel? Is hij dan nog wel betaalbaar? Maar vooral: zal hij wel mógen blijven? Want volgens meerdere insiders heeft de Duitser zich met zijn Storck-methode in het Guldensporenstadion onuitstaanbaar gemaakt. De ploeg had dan misschien wel een shocktherapie nodig, hij maakte zich met al zijn grillen steeds minder geliefd. Dat is nog zacht uitgedrukt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Zaterdagavond: KV Oostende-Standard

Door de felle en natte zeewind, het klassement (drie punten achter op Eupen en één match minder gewonnen) én de wankele financiële situatie van de kustploeg is het nauwelijks twee uren later aan de kust nog een stuk kouder dan in Brugge. En dan in Waregem vrijdagavond. Het geloof in het behoud lijkt bij de zo geplaagde fans van KVO zelfs onder het vriespunt te zijn gedaald. Over de mogelijke verkoop van de club er wordt al gesproken van mogelijke overnemers, van Zwevezele tot in China is er in en rond de Diaz Arena minder duidelijkheid. Veel zal afhangen van 1A of 1B, menen de meesten. En ook hier klinkt de vraag: “Marc Coucke is toch nog steeds eigenaar van de nieuwe tribune?” En: “Als de club failliet gaat, is hij toch al dat geld kwijt?”

Tatsuhiro Sakamoto. Na amper 19 minuten stond KVO al 0-3 achter tegen Standard. © David Pintens BELGA

In de perszaal wordt alvast even opgeteld welke spelers KVO nog zou kunnen overhouden in 1B. Maar zó ver wil de club nog niet denken. Ook hier volgt er een oproep naar de fans: “Voor de match tegen Standard voor elke abonnee twee gratis tickets!” Een KVO-partner geeft bij aankoop van 20 euro aan voedingssupplementen twee tickets weg voor de twee resterende thuiswedstrijden tegen Standard en OHL. Maar de spelers tonen vooral defensief meteen een schrijnend tekort aan ijzer: het staat na 19 minuten al 0-3! Schrijnend. “The worst start ever”, zal coach Dominik Thalhammer achteraf zuchten. Op de persbanken worden de drie West-Vlaamse clubs gewogen: “dit KVO is nóg zwakker dan KVK en Zulte Waregem.” Het wordt uiteindelijk 1-3 maar Thalhammer, nochtans geen voorbeeldige vechtjas langs de lijn, probeert achteraf toch strijdvaardig te blijven: “It’s not over until it’s over.” In het Vlaams van D’Hollander: het is niet over zolang het niet over is. En: “Nu maar hopen dat Eupen morgen niets haalt.” Dat hoorden we in Waregem en Brugge ook.

Zondag

Een duidelijk goed uitgeslapen Pogacar rijdt in de Ronde iedereen in de vernieling. Even daarna wint Anderlecht nipt met 0-1 bij Eupen. Zo krijgt een gitzwarte roadmovie toch een beetje een happy end: de stand onderin blijft onveranderd. KVK heeft nog steeds evenveel kans, winst tegen Eupen zaterdag kan voldoende zijn. Waregem moet naar Charleroi en moet zowaar rekenen op een dienst van de Kortrijkse buren/aartsrivalen. Dan moet Essevee het dan maar zelf in de laatste twee matchen tegen Eupen en Cercle afmaken, zeker? En KV Oostende? Die gaan meer nodig hebben dan een paar voedingssupplementen… Maar die rekening wordt ingewikkeld: dit weekend rekenen op Kortrijk, hopen op een draw in Eupen-Waregem en dan weer rekenen op Cercle, de laatste speeldag op bezoek bij Zulte Waregem? En zelf twee keer winnen van STVV en OHL, allebei niks meer te winnen of te verliezen. Want op de laatste speeldag, op Club Brugge, zal dat ook niet meer lukken, toch? Dat is wel heel veel rekenen en speculeren. Eén zaak is al zeker: minstens één West-Vlaamse zakker, misschien wel twee. Maar men voorspelt voor dit weekend hogere temperaturen.