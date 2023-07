In het hoofd van toptrainer Ronny Deila (Club Brugge): “Dat spelers meer verdienen dan wij, klopt niet helemaal”

Vorig seizoen waren ze nog met vijf, nu hebben we nog maar drie West-Vlaamse eersteklassers. Alle drie starten ze het nieuwe seizoen met een nieuwe T1. Daarom fileren wij opnieuw aan de hand van tien quotes van internationale topcoaches de visie en aanpak van respectievelijk Edward Still, Miron Muslic en Ronny Deila. Deze week sluit Club Brugge-coach Ronny Deila het reeksje af. “Mourinho kan zelfs Kortrijk kampioen maken.”

1. “Je moet voetballen om de fans te vermaken.” (Louis van Gaal)

“Yes! Ook voor mij is voetbal entertainment. Oké, winnen staat altijd voorop maar wel winnen mét vermaak voor de fans. En als ik moet kiezen tussen een saaie 1-0 of een spectaculaire 3-3, dan kies ik voor de match waarin we het best presteerden, ook al werd het 3-3. Je kan een match met 1-0 winnen zonder risico’s te nemen maar ik kies altijd voor dominant voetbal. Er zullen best mensen zijn die kunnen genieten van een beredeneerd, tactisch steekspel dat op 0-0 eindigt, maar ik vind aanvallen en creativiteit, zoals elke voetballiefhebber, belangrijker.”

2. “Dertig procent van de coaching is tactiek, zeventig procent is sociale competentie.” (Julian Nagelsmann)

“Dertig en zeventig procent: dat zou echt een quote van mezelf kunnen zijn. Een groep creëren die nauw samenhangt is belangrijker dan 4-3-3 of 3-5-2 of zo. Vertrouwen in elkaar, dicht bij elkaar staan en vechten voor elkaar zijn zó belangrijk om resultaten neer te zetten. Van pakweg 25 karakters, persoonlijkheden, ego’s… een hechte spelersgroep maken is misschien wel het moeilijkste van de job. Dat besef ik al van mijn eerste jaar als coach in 2008 (bij het Noorse Strømsgodset IF, red.) Ik ben daar altijd mee bezig geweest. Al toen ik speler was, was ik voortdurend aan de gang het spel te lezen en de anderen te corrigeren. Ik ben al coach van mijn 21ste en volgde alle coachopleidingen, het zit dus echt wel in mij. Maar het gaat niet alleen om voetbaltechnische en -tactische skills, je werkt niet alleen met voetballers maar ook met ménsen. En ik hou nu eenmaal van mensen en van leiding geven, hou ervan wat ik voor ogen heb met een spelersgroep te creëren – dit is de job van mijn leven. Al is het geen job, het is een lifestyle.”

“Dit is de job van mijn leven. Al is het geen job, maar een lifestyle.” © Isosport

3. “Het is tegenwoordig mode om iedereen naar zijn mening te vragen. De zogenaamde experts. Of ze er echt verstand van hebben, doet er niet toe. Als ze maar wat roepen.” (Willem van Hanegem)

“Tja… Ik begrijp wel dat iedereen een mening heeft over voetbal, dat maakt het voetbal ook leuk én groots. Maar daarom hoef ik er nog niet naar te luisteren. Ik lees ook geen kranten, volg op sociale media alleen mensen die ik ken… Of hooguit eens een voetbalsite, voor enige informatie, zeer selectief. Ik heb voor mijn job geen adviezen van anderen nodig. Ik overleg wel met mijn technische staf, daar steek ik wel veel tijd in.”

4. “De media vinden me leuk omdat ik eerlijke antwoorden geef. Hoeveel mensen in het voetbal geven eerlijke antwoorden? Ik lieg niet. Altijd de waarheid. Oké, misschien mijn waarheid. Maar het is de waarheid.” (Louis van Gaal)

(grijnst) “Nu alludeer je op mijn vertrek bij Standard, dat ik toen niet helemaal eerlijk ben geweest? Wel, ik vind dat journalisten recht hebben op de waarheid en ik kan over mijn overgang van Standard naar Club Brugge duidelijk zijn: alles wat ik toen aan de pers heb gezegd was waar – de clubs waren nog in contact. Maar verder: hoe eerlijk kan je publiekelijk zijn over jouw spelers? Ik wil in het belang van het team wel altijd mijn spelers in bescherming nemen maar ik zal wel altijd zo eerlijk blijven dat ik het niet zal verzwijgen als ze duidelijke fouten hebben gemaakt – een domme rode kaart gepakt of slecht gedrag of zo. Dan zal ik geen excuses zoeken, zonder ze te killen. En intern zal ik noch het harmonie-model – discussies vermijden noem ik façade – noch het conflictmodel – discussies uitlokken creëert afstanden – hanteren. Wel het confrontatiemodel, dat is Scandinavisch: altijd alles uitpraten. Voor een conflict kan uitbreken. Alleen zo kom je dichter bij elkaar.”

5. De deur kan nooit voorgoed worden gesloten voor een speler. (Zinédine Zidane)

“Mijn deur staat ook altijd open voor iedereen. (lacht) En zolang een speler toont dat hij mijn vertrouwen waard is, zal ik ook nooit deuren sluiten. Ja, dan heb ik het ook over Yaremchuk die ik intensief probeer opnieuw op niveau te krijgen. Zoals ik elke speler probeer beter te maken. Roman is er nog niet, maar zolang hij nog speler is van Club Brugge zal ik blijven proberen. Zolang hij hier nog is, ja, de deur is pas dicht als hij zou vertrekken of uitgeleend worden, dat klopt.”

Deila over Yaremchuk: “Zolang hij een speler van Club Brugge is, zal ik hem proberen opnieuw op niveau te krijgen.” © Isosport

6. “Ik zeg altijd dat er gemaakte coaches en natuurlijke coaches zijn. Ik ben een van de natuurtalenten. Ik hoef daarvoor niet uren naar video’s te zitten kijken. Ik kijk naar wat ik moet kijken en in een kwartier begrijp ik wat ik kan begrijpen.” (Massimiliano Allegri)

“Ik mag dat ook zeggen. Vaak heb ik het al na tien seconden gezien. Ik ben in geen geval een zogenaamde laptop-coach die zich grotendeels baseert op data. Dat heeft te maken met ervaring maar ook met de manier hoe je naar voetbal kijkt en waar je naartoe wil. En dan leg ik dat de spelers op training uit zonder hen te overladen met informatie, je mag het niet te ingewikkeld maken. Data en video’s zijn niet onbelangrijk en zijn een uitstekende back-up, what is good and what is bad, daarom hebben wij zulke goede specialisten. Maar de basis is wel hoe ik het zie en hoe ik het eenvoudig kan uitleggen aan de spelers.”

7. “Ik heb het erg druk. Ik werk de hele tijd hard. Maar ik moet ook ontspannen. Ik moet de verbinding verbreken. Daarom hou ik van paardenraces, tijd doorbrengen met mijn vrienden. Het helpt me om energie terug te krijgen.” (Massimiliano Allegri)

(lacht) “Momenteel heb ik niet veel tijd to disconnect, ik woon nog tot eind augustus in het oefenkamp, mijn enige ontspanning is ’s avonds eens gaan dineren met een goed glas wijn. Veelal met stafleden maar er wordt toch wel eens over iets anders gepraat dan over voetbal. Een beetje, over familie en zo. (lacht) Weet je, op zulke momenten, even los van het voetbal, lach ik graag. Doe ik ook vaak met vrienden. Lachen geeft energie, hé. En eenmaal we in Knokke wonen, ben ik van plan dat meer te doen. Veel op het strand gaan wandelen, zal ik er wel niet doen, ik ben hier op training voldoende in beweging. (lacht) Aan veel meer ontspanning heb ik ook niet meteen behoefte, voetbal is voor mij een lifestyle. Een lifestyle en een passie.”

“Los van het voetbal lach ik graag. Doe ik vaak. Lachen geeft energie, hé”

8. “Ik ben geen Tita Tovenaar, maar succes is best maakbaar.” (Erik ten Hag)

“Zou ik dat bij Standard hebben bewezen? Een coach kan in elk geval wel spelers beter maken. En dus ook een ploeg beter maken. En dan kan je wel zeggen dat succes in het voetbal altijd afhankelijk is van de kwaliteiten van het spelersmateriaal dat de coach ter beschikking krijgt, ik zal er geen percentage op plakken maar het aandeel van de coach in succes is volgens mij groot. Een coach kan een cultuur en een groep creëren die tot ongelooflijke resultaten kan leiden. Oké, zelfs Mourinho zal KV Kortrijk niet meteen kampioen maken maar als hij zeven jaar aan de ploeg mag bouwen en spelers mag ontwikkelen, kopen, verkopen…? In die zin heb je wel een beetje gelijk dat het niet helemaal klopt dat coaches minder kosten en verdienen dan spelers en dat één speler veel meer kost dan de twee miljoen euro die Club aan Standard moest betalen voor zijn coach. Dat heeft natuurlijk te maken met de marktwaarde van spelers die weer verkocht kunnen worden. Maar zelfs dan…”

9. “Ik ben graag grappig. Ik kan niet de hele tijd gefocust, gedisciplineerd, gecontroleerd blijven. Zo’n gedrag is onmogelijk. Als de spelers te nerveus zijn voor een wedstrijd, moet ik ze ontspannen, kalmeren.” (Carlo Ancelotti)

“Je bedoelt: hoe hou ik de druk om kampioen te spelen weg van de spelers? De stress én de vermoeidheid die kan optreden? Als ik dat merk, door hun lichaamstaal bijvoorbeeld, probeer ik zo chill mogelijk te blijven en hen al eens te doen lachen.”

10. “Meestal is de meest intelligente speler een middenvelder.” (Carlo Ancelotti)

“En dat zou bij Club Brugge Hans Vanaken zijn? (grijnzend) Dat kan Vetlesen nu nog niet zijn. Simpel: omdat Hugo zoveel jonger is en dus veel minder ervaring heeft. En hoe ik Hans dan als meest intelligente speler kan inpassen in het heavy metal football waarvoor ik zou staan? Simpel: een creatieve en verstandige speler als Hans past overal in, het is aan mij om het elftal de juiste mix te bezorgen.”

