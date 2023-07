Hulplijn Dury voor coach Deila: hakt Club deze knopen tijdig door?

De voorbereiding is officieel op gang getrapt. Voor Club Brugge wordt het er eentje in sneltreinvaart. Binnen minder dan drie weken start de eerste Europese opdracht: het Deense Aarhus wordt geen ‘walk in the park’. Een rustige voorbereiding wordt het niet voor kersvers coach Ronny Deila. Ervaringsdeskundige Francky Dury (65), die zelf ontelbaar veel voorbereidingen aan het roer stond van Zulte Waregem, helpt Deila met het doorhakken van de moeilijke knopen.

Knoop 1: transferitis.

Mata is al weg, misschien volgt Sylla ook nog. Maar ook Buchanan en Skov Olsen worden nadrukkelijk gelinkt aan een transfer. En PSV wil Lang. Hoe kweek je automatismen als de kans bestaat dat je aanvallend compartiment volledig uit elkaar valt?

Francky Dury: “De voorbereiding is sowieso een moeilijke periode maar hij moet daar doorkijken. Je weet niet wanneer Lang of andere spelers zullen vertrekken en wanneer de nieuwe spelers erbij komen. Het komt erop neer om patronen te trainen en Deila zal natuurlijk wel meerdere systemen uitproberen. Ik heb het zelf genoeg meegemaakt dat je weet dat er iemand gaat vertrekken. De motivatie is dan niet meer 100 procent maar het is ook het moment om eens iets te proberen, door bijvoorbeeld een jongere in de ploeg te brengen. Zo iemand kan je dan in aangename zin verrassen. Maar een coach met zijn reputatie gaat niet panikeren door al die transfergeruchten. Hij heeft de flexibiliteit om die zes à zeven weken voorbereidingstijd optimaal te benutten.”

“Als Yaremchuk de kansen nu niet grijpt, wordt misschien een transfer overwogen”

Knoop 2: welke spits?

Met Jutgla, Yaremchuk, de pas aangetrokken Thiago en in mindere mate Vermant beschikt Deila over vier spitsen die concurreren voor dezelfde stek. Kies je er als coach voor om snel voor een vaste spits te kiezen of je roteer je voldoende tijdens de voorbereiding?

Dury: “Ten eerste moet je kijken naar de fysieke voorbereiding. Je moet er op toezien dat iedereen zich op fysiek vlak kan ontwikkelen. Maar je moet natuurlijk ook naar automatismen toewerken en vertrouwen geven. Op een bepaald moment zal de coach keuzes moeten maken, zeker met het vooruitzicht van die belangrijke duels in de Conference League. Momenteel probeert hij Thiago te integreren en ondertussen ook vertrouwen te geven aan Yaremchuk. Het is nu aan Yaremchuk om het tijdens de voorbereiding te tonen. Als hij de kansen nu niet grijpt, zal er twijfel komen en wordt misschien een transfer overwogen. Je ziet dat hij enorm veel twijfelt. Hij kreeg vorig seizoen van alle coaches krediet maar bleef toch kansen missen. Vanaf eind volgende week moet Deila stilaan met de ploeg spelen die zal starten in Aarhus.”

Knoop 3: Is Vanaken ‘heavy metal’ genoeg?

Ronny Deila omschrijft zijn voetbal als ‘heavymetalvoetbal’, met hoge pressing en snel in de zone van de waarheid verschijnen. Past de stilist en virtuoos Hans Vanaken, dé foerier voorin, in dat systeem?

Dury: “Als coach moet je ervoor zorgen dat iedere speler een maximum aan rendement heeft. Voor mij is Vanaken incontournable. Hij steekt er al jaar en dag bovenuit in de Belgische competitie. Het is een speler die zich altijd vrijloopt, die een uitstekende pass in zich heeft en die bovendien in de box komt als de bal voor doel wordt gegooid. Het is aan de coach om ervoor te zorgen dat die goede eigenschappen van Vanaken ook aan bod kunnen komen in dat heavymetalvoetbal. In het hedendaags voetbal wil iedereen hoge pressing spelen maar je kunt dat ook geen 90 minuten uitvoeren. Je moet je momenten kiezen. Pressing is een verhaal van het hele team. Iedereen moet meeschuiven en zijn job kennen, het gaat dus niet alleen over Vanaken maar ook over de andere spelers. Het is een heel verhaal en je moet iedereen van in het begin erin meekrijgen.”

Knoop 4: Wat met de jeugd?

Vorig seizoen maakten onder Rik De Mil heel wat spelers van Club NXT de doorsteek naar het eerste elftal. Moet Deila die ingeslagen weg verder bewandelen of kiest hij voor meer maturiteit?

Dury: “Club NXT staat bekend voor een goede opleiding en die jongens staan zeer dicht bij de A-kern, dat is een compliment voor Club Brugge. Maar ik moet ook streng zijn: ze hebben ook maar vierde gespeeld vorig jaar. In de play-offs kregen veel jongeren een kans maar dat was vooral omdat Brugge niet meer meespeelde voor de prijzen en dan heeft de coach en het beleid beslist om kansen te geven aan jonge spelers om te zien waar ze staan. Dat zal nu ook gebeuren in de voorbereiding. Maar dit jaar zal Club Brugge moeten spelen voor de titel. Het komt erop neer om onmiddellijk een goede start te nemen en Europese kwalificatie af te dwingen. De jeugdspelers zullen onmiddellijk goed moeten zijn.”